Reconocen talento universitario en el Premio a la Innovación 2026

Cinco proyectos de cuatro universidades fueron reconocidos durante el Premio a la Innovación 2026, con propuestas tecnológicas para los sectores industrial, ambiental, de salud y social.

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), reunió a estudiantes de distintas instituciones de educación superior durante la décima primera edición del Premio a la Innovación 2026, certamen en el que fueron reconocidos cinco proyectos desarrollados por alumnos de cuatro universidades, quienes presentaron propuestas tecnológicas orientadas a ofrecer soluciones en sectores industriales, ambientales, de salud y de beneficio social.

La jornada fue organizada por el Comité de Innovación y Emprendimiento del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa Coahuila Sureste, con la finalidad de fortalecer la participación de los jóvenes en la investigación aplicada, promover el emprendimiento y generar alternativas que respondan a los desafíos que actualmente enfrentan las empresas y la comunidad.

Entre los proyectos galardonados destacó la Universidad Tecnológica de Coahuila, que obtuvo el primer lugar en la categoría Innovación Social Inclusiva mediante el desarrollo de un vehículo artrópodo de navegación autónoma, basado en aprendizaje por refuerzo, diseñado para realizar labores de búsqueda y rescate en escenarios de difícil acceso y condiciones de riesgo.

Por su parte, la Universidad Americana del Noreste consiguió el reconocimiento en la categoría Automotriz con un dispositivo autónomo inteligente destinado al abastecimiento de estaciones de trabajo, mientras que la Universidad Tecnológica de Saltillo sobresalió en Energía Verde gracias a un proyecto de electrocultivo que incorpora un sistema automatizado de riego para optimizar procesos agrícolas.

La Universidad Politécnica de Ramos Arizpe también figuró entre las instituciones ganadoras al conquistar el primer lugar en Salud con un dispositivo de visualización en Braille. Asimismo, la Universidad Tecnológica de Saltillo sumó otro reconocimiento en la categoría Tecnologías de la Información y Comunicación de la Industria 4.0, mediante el proyecto Oggun, un sistema auxiliar que permite inspeccionar a distancia espacios confinados dentro del sector minero y energético.

Durante la ceremonia inaugural, el rector de la UTC, Sergio Alberto Guadarrama Cortez, destacó la importancia de impulsar espacios donde los universitarios puedan demostrar sus capacidades y transformar sus conocimientos académicos en herramientas útiles para el desarrollo económico. Señaló que las instituciones educativas deben evolucionar al mismo ritmo que los avances científicos y tecnológicos, preparando profesionistas capaces de responder a las nuevas exigencias del entorno laboral.

“Debemos responder con habilidad, porque responder con habilidad es responsabilidad”, expresó Guadarrama Cortez, al referirse al compromiso que tienen las universidades frente a los cambios que experimenta la sociedad. Añadió que el talento, la creatividad y la iniciativa de las nuevas generaciones representan elementos fundamentales para fortalecer la competitividad de las empresas y contribuir al bienestar colectivo.

El encuentro contó con la participación de Alfredo López Villarreal, presidente de COPARMEX Coahuila Sureste; Sofía Lidieth Carranza Cons, rectora de la Universidad Tecnológica de Saltillo y Alma Aleida López Barrón, rectora de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe.

Asimismo, acudieron José Luis Chapa Reséndez, subsecretario de Empleo y Productividad en el Trabajo, y Eduardo José Hochmann, director de Vinculación de la Secretaría de Educación, además de representantes universitarios y empresariales, quienes realizaron un recorrido por los proyectos participantes y conocieron las propuestas presentadas ante el comité evaluador. (EDUARDO SERNA).