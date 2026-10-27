Llevan Mercadito Pa’ Delante al campo de Ramos Arizpe

Gobierno del Estado y Municipio suman esfuerzos para intercambiar materiales reciclables por productos de la canasta básica, limpieza e higiene personal.

Ejido Hipólito.- Con la participación de familias del ejido Hipólito y comunidades rurales aledañas, se llevó a cabo una jornada del programa Mercadito Pa’ Delante, mediante el cual los habitantes intercambiaron materiales reciclables y artículos en desuso por productos de primera necesidad, además de acceder a distintos servicios y trámites del Gobierno del Estado.

Esta iniciativa del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se desarrolla a través del DIF Coahuila, presidido por Liliana Salinas Valdés, en coordinación con el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, que encabeza el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, y el DIF Municipal, a cargo de Teresita Escalante Contreras.

Durante la jornada, realizada en la Plaza Principal de este ejido, las familias llevaron materiales como PET, cartón, vidrio, llantas, aparatos electrónicos y otros artículos acumulados en patios y azoteas, los cuales fueron recibidos y pesados para asignarles puntos que posteriormente pudieron canjear por alimentos, artículos de limpieza e higiene personal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado de Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe y de Beatriz Jiménez López, Coordinadora de Desarrollo Familiar del DIF Coahuila quien acudió en representación de la Señora Liliana Salinas Valdez, Presidenta Honoraria de DIF Coahuila, destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado para acercar estos beneficios a las comunidades rurales, donde además de apoyar la economía familiar, se promueve el cuidado del entorno y la prevención de enfermedades.

A través de las áreas de Servicios Primarios, Desarrollo Rural y DIF Ramos Arizpe, el Municipio participó con personal y unidades para apoyar en la recolección y traslado de materiales, así como en las labores de pesaje, organización y atención a los habitantes.

Estas acciones permiten retirar objetos que pueden acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, además de evitar que los residuos terminen en arroyos, caminos y otros espacios públicos.

Asimismo, también se otorgaron distintos servicios y trámites para la gente del campo por medios de diversas áreas del gobierno del Estado.

Con estas actividades, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene su colaboración con las estrategias estatales que contribuyen al bienestar de las familias del campo, la limpieza de las comunidades y el aprovechamiento responsable de los materiales reciclables. (El Heraldo de Saltillo)