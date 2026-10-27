Presentan segunda edición el Nasa Space Apps Challenge en Saltillo

Esperan reunir a más de 500 participantes en este hackatón internacional que impulsa el talento, la creatividad y la innovación.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), presentó la segunda edición del NASA International Space Apps Challenge 2026, un hackatón internacional que busca impulsar el talento científico y tecnológico, así como abrir nuevas oportunidades para las juventudes de Coahuila.

El encuentro se realizará los días 14 y 15 de noviembre en el Instituto Tecnológico de Saltillo, donde se espera reunir a más de 500 participantes entre estudiantes, profesionistas y personas interesadas en la ciencia y la tecnología. La competencia tendrá una duración de 36 horas y la inscripción será completamente gratuita y abierta a todas las edades. www.spaceappschallenge.org

Durante el evento, los equipos multidisciplinarios trabajarán en el desarrollo de soluciones a problemáticas reales de la Tierra y el espacio, utilizando datos abiertos de la NASA. A lo largo de la competencia recibirán asesoría especializada, presentarán sus proyectos ante un jurado y participarán en la evaluación de las propuestas más destacadas, que podrán ser nominadas a la etapa internacional.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, destacó la importancia de acercar a las juventudes a actividades académicas y tecnológicas que fortalezcan sus capacidades, fomenten su creatividad y les permitan desarrollar proyectos con impacto.

Asimismo, resaltó que en la edición anterior tres equipos de Saltillo, provenientes del CONALEP, la UPRA y la UAdeC, se colocaron entre los 20 mejores del mundo, reflejo del talento y potencial de las y los jóvenes coahuilenses. Como estímulo local, se otorgarán premios de 10 mil pesos al primer lugar, 7 mil al segundo y 5 mil al tercero, además de la oportunidad de que los proyectos destacados trasciendan al ámbito internacional.

Por su parte, Iván Terashima Zamora, titular del ICOJUVE, resaltó que este tipo de iniciativas permite a las y los jóvenes poner a prueba su talento, fortalecer habilidades y trabajar en equipo, en sintonía con el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de generar más oportunidades para la juventud. Gabriel Fuentes, coordinador general del NASA Space Apps Challenge, agradeció el respaldo de las instituciones y aliados que hacen posible esta segunda edición y destacó la importancia de construir una región que apueste por la innovación y la economía del conocimiento.

En la presentación estuvieron presentes Luis Alberto Durán Herrera, subsecretario de Inclusión; Vanessa Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo; Ania Sánchez Ruiz, directora general del Instituto Tecnológico de Saltillo; César Ramírez Molina, fundador y CEO de We The Force Studios, así como Abraham Ramírez Espinoza, en representación del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, además de representantes de las instituciones participantes. (El Heraldo de Saltillo)