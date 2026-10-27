Club Rotario de Ramos Arizpe mantiene cursos gratuitos de computación para jóvenes y adultos

La capacitación incluye Word, Excel, PowerPoint y herramientas de inteligencia artificial, con tres horarios disponibles y sin costo para jóvenes y adultos.

El Club Rotario de Ramos Arizpe mantiene abierta la invitación para participar en sus cursos gratuitos de computación, una iniciativa que ha registrado una respuesta favorable en convocatorias anteriores y que busca beneficiar a más jóvenes y adultos interesados en adquirir conocimientos digitales. Lo anterior, con la intención de continuar acercando herramientas tecnológicas a la población.

El presidente del club, Alejandro Vázquez, destacó la importancia de dar continuidad a este programa de capacitación, mediante el cual se pretende ofrecer oportunidades de aprendizaje a personas que desean mejorar sus habilidades para desenvolverse en el ámbito educativo, laboral y personal, sin que su situación económica represente un impedimento.

La capacitación contempla el manejo de herramientas informáticas como Microsoft Word, Excel y PowerPoint, además de una introducción al uso de plataformas de inteligencia artificial, entre ellas ChatGPT y Copilot, recursos que actualmente adquieren mayor relevancia en distintas actividades académicas y profesionales.

“Queremos que más personas aprovechen esta oportunidad que ofrecemos de manera completamente gratuita. Hemos tenido una respuesta muy positiva en las ocasiones anteriores y eso nos motiva a seguir impulsando estos cursos, porque sabemos que aprender a utilizar una computadora y las nuevas tecnologías puede abrir muchas puertas”, expresó.

Para facilitar la participación de los interesados, se ofrecen tres horarios durante la tarde, de 15:00 a 16:00, de 16:00 a 17:00 y de 17:00 a 18:00, permitiendo que los asistentes seleccionen la opción que mejor se adapte a sus actividades cotidianas. La iniciativa se desarrolla con la participación de Los Rotarios de Ramos, quienes respaldan este esfuerzo de formación tecnológica.

Entre los requisitos para incorporarse se encuentran presentar acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), identificación oficial del INE y comprobante de domicilio. Para solicitar información sobre el proceso de inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse mediante WhatsApp al número 844-234-4675, con la maestra Carmen Valdés.

“Nos interesa que tanto los jóvenes como los adultos tengan acceso a estos conocimientos. Hoy la tecnología está presente prácticamente en todas las actividades y nadie debería quedarse sin la posibilidad de aprender. Por eso seguimos invitando a la ciudadanía a que se acerque, pregunte y aproveche este beneficio que ponemos a su disposición”, manifestó el presidente del organismo. (EDUARDO SERNA).