Se manifiestan alumnos del ITS por sanitarios deficientes y acoso de maestros hacia alumnas

Estudiantes del Tecnológico de Saltillo bloquearon el bulevar Venustiano Carranza para exigir sanitarios dignos, el cumplimiento de acuerdos de 2023 y atención a denuncias de presunto acoso.

Tras un llamado hecho a través de redes sociales, alumnas y alumnos del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) realizaron este martes una manifestación en el frontispicio de esa institución educativa, para luego bloquear el paso de vehículos en el bulevar Venustiano Carranza, para exigir instalaciones sanitarias dignas y que dejen de presentarse situaciones de acoso por parte de maestros hacia las estudiantes, según señalaron algunas de estas últimas.

La manifestación inició a las 10:00 de la mañana, hora en que las alumnas y alumnos interrumpieron sus actividades para dirigirse al exterior del plantel, llevando pancartas a través de las cuales exigían el cumplimiento por parte de la dirección de ese instituto a los compromisos establecidos en el pliego petitorio que se presentó en el año 2023, cuando se manifestaron por las mismas causas.

Estudiantes que cursan los primeros semestres de su carrera en el Tecnológico de Saltillo dijeron sentirse decepcionados, pues, aunque se sienten satisfechos con la propuesta educativa las instalaciones sanitarias dejan mucho que desear, según manifestaron.

“Esto empieza desde la huelga de 2023, cuando para que todos se calmaran supuestamente firmaron un acuerdo donde se comprometían a mantener limpio el Tecnológico, lo cual no está sucediendo, no se están reflejando el cumplimiento de estos puntos, sigue faltando papel en los baños, jabón, además de que están inundados, tapados, no nos dejan usarlos, por eso tenemos que recurrir a esta huelga”, señaló Alejandra, de la carrera de Ingeniería Industrial.

“Principalmente esto es por el mal estado de los sanitarios, voy en mi primer semestre, acabo de entrar, desde hace años me ha tocado ver otras manifestaciones que ha habido aquí, y ahora a tres años de las manifestaciones por esta situación, no se han cumplido los acuerdos que se llegaron a firmar y ese es el enojo de todos, también lo que pedimos es que no haya más impunidad y se den a conocer las malas conductas de los profesores, ya que hay maestros que a veces se pasan de la raya con alumnas, hay mucho acoso de profesores hacia alumnas y de alumnos hacia alumnas, es muy feo porque uno viene aquí a estudiar”, declaró por su parte Renata, alumna de Ingeniería en Sistemas.

“La principal demanda es que se cumpla el pliego petitorio que se firmó hace tres años, necesitamos instalaciones sanitarias dignas, están en muy mal estado los baños, principalmente los del edificio central, tenemos que caminar medio kilómetro para ir al sanitario, nos dicen que se está invirtiendo, nos están cobrando por un servicio de calidad y no sabemos en realidad a donde va ese dinero”, declaró Giovanni, del sexto semestre de Ingeniería Electrónica”.

En el lugar, se contó con la presencia de elementos de Tránsito y Vialidad de Saltillo, los que mantuvieron cerrado en ambos sentidos el tramo del bulevar Venustiano Carranza desde Avenida Universidad hasta la calle Reynosa para evitar el paso de unidades vehiculares y proteger la integridad de las y los manifestantes. (ÁNGEL AGUILAR)