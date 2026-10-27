Recorrerán autos clásicos los Pueblos Mágicos de Coahuila

Del 13 al 16 de noviembre se realizará la Ruta Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2026. La iniciativa busca promover la riqueza histórica, cultural y gastronómica del estado.

Del 13 al 16 de noviembre se llevará a cabo la Ruta Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2026, en la que automóviles clásicos recorrerán diferentes municipios de la entidad para promover sus atractivos turísticos, tradiciones y gastronomía.

Esta iniciativa, impulsada por la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, A. C., busca fomentar la convivencia familiar, así como el interés por la conservación de vehículos clásicos y el conocimiento del patrimonio histórico y cultural de Coahuila.

El recorrido iniciará el viernes 13 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, en el Pueblo Mágico de Arteaga, desde donde los participantes partirán hacia Monclova para posteriormente continuar a Cuatro Ciénegas, donde permanecerán durante el sábado 14 de noviembre.

Para el domingo 15 de noviembre se tiene programada la salida hacia el Pueblo Mágico de Parras, donde los participantes pasarán la noche, mientras que el lunes 16 de noviembre partirán de General Cepeda, a las 10:00 de la mañana, con destino a Saltillo, donde concluirá el recorrido.

La Ruta Clásicos Pueblos Mágicos se realiza desde 2020 y reúne a coleccionistas, aficionados y familias que comparten la pasión por los automóviles clásicos, al tiempo que conocen los principales atractivos de los municipios participantes.

Además de impulsar la cultura automotriz, esta actividad permite dar a conocer la arquitectura, las tradiciones y los sitios emblemáticos de Coahuila, así como favorecer la actividad económica de restaurantes, comercios y establecimientos turísticos de las localidades que forman parte del recorrido.

A lo largo de sus ediciones, esta iniciativa ha contado con la participación de personalidades del mundo automotriz, como Martín Vaca, protagonista del programa Mexicánicos, lo que ha contribuido a dar mayor proyección a la ruta y a los destinos que visita.

La Asociación de Autos Clásicos de Saltillo informó que el costo de recuperación del kit de participante es de 350 pesos y que la fecha límite de inscripción será el próximo 6 de noviembre.

Las personas interesadas en obtener mayor información pueden comunicarse al teléfono 844 416 05 58 o consultar la página de Facebook Autos Clásicos de Saltillo.

Con Saltillo como punto final del recorrido, esta actividad representa una oportunidad para difundir la riqueza turística de Coahuila, fortalecer la convivencia entre los participantes y promover la conservación de los automóviles clásicos como parte de la historia y la cultura. (El Heraldo de Saltillo)