Urge regulación nacional para proteger industria vitivinícola de “huachicoleo” de vinos extranjeros

Las diputadas Beatriz Fraustro y Edna Dávalos pidieron regulaciones federales para proteger a productores de vino de Coahuila ante presuntas prácticas de competencia desleal de productos extranjeros.

Las diputadas locales del PRI en Coahuila Beatriz Fraustro Dávila y Edna Dávalos Elizondo, se pronunciaron este martes por la implementación de regulaciones a nivel federal que ayuden a proteger a la industria vinícola de Coahuila y del país de la competencia desleal que representan los vinos económicos de origen extranjero que se ofrecen en diferentes establecimientos comerciales.

Lo anterior luego de la información dada a conocer por El Heraldo de Saltillo, en la que se dio a conocer que de acuerdo con expertos, la presencia en el mercado de vino “huachicoleado” proveniente de Europa, debido a excedentes de producción que muchas veces no se pueden vender en países de aquel continente, provoca junto con otros factores que dichos productos importados se ofrezcan a un precio mucho menor al de las etiquetas nacionales.

“Si nos preocupa mucho esto que ocurre con el huachicoleo del vino como tal, y más porque precisamente el tema de la derrama económica que se genera en Coahuila por el tema de los vitivinicultores y la rama vitivinícola es muy fuerte. La sesión pasada presentamos una reforma al Código Penal para reforzar más el tema de los empresarios vitivinícolas en el estado, buscar el posicionamiento y sobre todo la gran denominación que tienen ellos para que pueda ser más valuable”, dijo Beatriz Fraustro.

La diputada destacó que en Coahuila hay más de 29 casas vinícolas que es necesario proteger a través de dichas regulaciones, además de la implementación de mecanismos que promuevan la venta y consumo de las marcas que ahí se elaboran.

“Tenemos que fortalecer la compra de los vinos tanto de Coahuila como los nacionales, porque definitivamente sí hay estas prácticas desleales que vemos a nivel nacional en el que existe mucho margen de mercado, en el que se desprestigia mucho el valor, la comercialización se ve muy devaluada por vinos que vienen de otras regiones o países, y entonces con mayor razón tenemos que implementar medidas, políticas públicas e inclusive modificar las leyes para proteger a nuestros propios vitivinicultores”, agregó.

“Sin duda es un tema que preocupa no solamente a Coahuila sino a todo el país, México tiene vinicultoras muy importantes en diferentes puntos del país, unas de las principales casas vinícolas obviamente están en Coahuila y sí hay una competencia desleal por este huichicol de vino que ocurre donde extraen el excedente y lo venden a precios muy bajos”, señaló por su parte Edna Dávalos.

“Creo que sí debe de haber una regulación dentro de la ley para poder revisar qué tipo de vinos están entrando al país, de qué casas vinícolas vienen, cuáles son las empresas que los están manejando y ver si cumplen con los requerimientos necesarios, ya que esta actividad sí representa definitivamente un impacto para la industria y para los bolsillos de quienes viven de esta última”, puntualizó.

La legisladora agregó que los municipios del Distrito 12 como son Arteaga, General Cepeda, Parras e incluso Ramos Arizpe cuentan con vitivinicultoras importantes que ya están embotellando, vendiendo y posicionándose a nivel internacional como para que se vean afectados con prácticas como estas. (ÁNGEL AGUILAR)