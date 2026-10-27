Mantiene PRI de Coahuila confianza en el INE: Robles Loustaunau

Carlos Robles Loustaunau aseguró que el PRI de Coahuila mantiene su confianza en el INE pese a la renuncia de Guadalupe Taddei y pidió esperar los resultados de las investigaciones.

Luego de darse a conocer el pasado fin de semana la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), el dirigente estatal del PRI en Coahuila Carlos Robles Loustaunau, aseguró que ese partido mantiene la confianza en dicha institución, con la que dijo se han tenido buenas experiencias en la entidad.

El también legislador dijo que en cuanto a los presuntos hechos de corrupción en los que se involucra a la ex funcionaria que por parte del Tricolor no hay elementos para juzgar a esta última, por lo que habrá que esperar a que los acontecimientos sigan su curso y sean las autoridades las que investiguen a fondo este caso y en su momento se apliquen las sanciones correspondientes.

Aseguró que los órganos encargados de vigilar los procesos electorales deben ser “imparciales, transparentes, responsables y cuidadosos”, además de corresponder a la confianza que en ellos depositan las y los mexicanos.

“Yo creo que las instituciones no pueden responder por la conducta de algunos de sus miembros. Nosotros, como un partido institucional, serio y responsable, siempre hemos tenido una gran confianza en el instituto y lo deseable es que sean instituciones muy transparentes, muy imparciales, nosotros en Coahuila tenemos muy buena experiencia en cuanto al funcionamiento del instituto y en cuanto a los sucesos que se publican y nos hemos dado cuenta por los medios, yo no soy juzgador, no tengo elementos”, manifestó.

“Yo creo que hay que esperar que los acontecimientos avancen y ojalá que el instituto en caso de que haya sucedido lo que se está publicando retome el curso, porque es una institución muy apreciada por los mexicanos, es una institución que da mucha credibilidad, entonces cualquier falla yo creo que sí afecta mucho. Ojalá que esto no vuelva a repetirse, porque es una institución en la que confía el pueblo de México”, agregó Robles Loustaunau. (ÁNGEL AGUILAR)