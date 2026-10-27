Rehabilita Javier Díaz más calles en Puerta del Oriente

Gobierno Municipal refuerza los trabajos de pavimentación en los distintos sectores de Saltillo

Con intensas jornadas de rehabilitación de pavimento, delimitación de carriles y mantenimiento del arbolado, el alcalde Javier Díaz González mejora la seguridad vial y la movilidad en calles y bulevares de los sectores sur, oriente, poniente, norte y centro de Saltillo.

Este martes, cuadrillas de “Aquí Andamos” trabajaron en diversos tramos de la calle Oriente, que conecta a las colonias Popular Loma Blanca y Puerta del Oriente, sobre todo entre las calles Tomillo e Imperio Náhuatl, a fin de brindar traslados más seguros a las familias del sector.

Asimismo, al sur de Saltillo y por instrucción del alcalde Javier Díaz, personal de Infraestructura y Obra Pública extendió estos trabajos de rehabilitación al cruce de los bulevares Otilio Zurdo Galván y Manuel W. González, en la colonia Girasol, entre otros sitios de la ciudad.

De manera paralela, brigadas de “Aquí Andamos” reforzaron la seguridad vial con trabajos de delimitación de carriles centrales del bulevar Vito Alessio Robles, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, a fin de mejorar la orientación de los usuarios de esta vialidad.

Además, diversas cuadrillas realizaron la poda baja del arbolado, así como la limpieza integral y el deshierbe en las áreas verdes del camellón central del bulevar Virrey Luis de Velasco, en el fraccionamiento Saltillo 400. (El Heraldo de Saltillo)