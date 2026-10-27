Aplicarán mano dura en Ramos Arizpe contra conexiones irregulares de agua potable; Detectan hasta 150 tomas clandestinas

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe intensificará las medidas contra las conexiones irregulares a la red de agua potable, luego de detectar entre 100 y 150 tomas clandestinas que ocasionan pérdidas del recurso, fugas y problemas de baja presión en distintos sectores de la ciudad, principalmente en la zona poniente del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que esta problemática ha obligado a las autoridades municipales a replantear los procedimientos para suspender el suministro en las viviendas que utilizan el servicio sin contar con un contrato debidamente registrado ante la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS), debido a que algunas personas vuelven a conectarse después de las intervenciones del organismo operador.

Explicó que las irregularidades detectadas corresponden tanto a instalaciones realizadas sin autorización como a conexiones que permanecen desde hace años y nunca fueron incorporadas al padrón de usuarios. Esta situación, señaló, representa un problema para la distribución del agua potable, particularmente por las fugas que se generan al manipular las tuberías y las afectaciones que ocasionan en la presión del suministro.

“Nos están causando mucho daño las tomas de agua clandestinas. Vamos y cortamos una toma y se están conectando nuevamente, y eso hace que se genere mucha pérdida de agua. Lo que más nos está causando es que tenemos baja presión y muchas fugas por ese tipo de cosas”, manifestó el presidente municipal.

Ante esta situación, Gutiérrez Merino adelantó que se modificarán los procedimientos de suspensión del servicio, pues anteriormente las cuadrillas retiraban las mangueras utilizadas para las conexiones irregulares, pero los responsables volvían a instalarlas. Ahora se contempla intervenir directamente desde la parte subterránea de la red, aunque reconoció que incluso se han presentado casos en los que los particulares rompen nuevamente el pavimento para restablecer las tomas.

El edil advirtió que las personas que reincidan en estas prácticas enfrentarán sanciones económicas más elevadas, además de posibles procedimientos legales contra los propietarios o responsables de los inmuebles involucrados. Precisó que las acciones estarán dirigidas principalmente a quienes realicen conexiones no autorizadas y provoquen desperdicio del recurso, más allá de los adeudos que pudieran mantener por el servicio.

“Vamos a tener multas más severas a todas estas personas que se reconecten por no pagar o por tener tomas clandestinas. Se va a proceder legalmente contra ellos, contra la vivienda, contra los propietarios o contra quien corresponda. No por el pago de agua, sino por el delito de estar desperdiciando mucha agua”, expresó.

Finalmente, el alcalde destacó que el Ayuntamiento también ofrecerá facilidades para que las familias que actualmente cuentan con instalaciones irregulares puedan incorporarse al padrón de EMAS y disponer de un medidor que permita registrar su consumo. (EDUARDO SERNA).