Realizan 360 estudios preventivos durante Octubre Rosa en Ramos Arizpe

Con 210 mastografías y 150 citologías, las acciones de salud llegaron a mujeres de la zona urbana y comunidades rurales del municipio

Como parte de las acciones desarrolladas durante Octubre Rosa, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con el Gobierno del Estado, ha realizado 360 estudios gratuitos para fortalecer la prevención y detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino entre las mujeres del municipio.

Estas actividades se desarrollaron en el marco del trabajo coordinado que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas, junto con la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, para acercar servicios de salud a las familias.

A través de la campaña “Tócate sin miedo y cuídate con amor”, se realizaron 210 mastografías entre la zona urbana y las comunidades rurales, además de 150 citologías cervicales o pruebas de Papanicolaou.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó los resultados de estas jornadas, en las que se logró cumplir la meta de mastografías establecida para la zona urbana, además de extender la atención a mujeres de las comunidades rurales.

Las actividades comenzaron durante la primera semana de octubre en las instalaciones del DIF Municipal y contemplaron también jornadas de atención en Plan de Guadalupe, con el propósito de facilitar el acceso a estudios preventivos a mujeres de distintas localidades del campo.

Escalante Contreras señaló que estas acciones forman parte del esfuerzo permanente por promover el autocuidado y la detección temprana de enfermedades, especialmente entre quienes enfrentan mayores dificultades para trasladarse a recibir atención médica.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reiteró que la prevención y el cuidado de la salud deben mantenerse durante todo el año, por lo que continuará promoviendo la orientación médica y la detección oportuna entre las familias del municipio. (El Heraldo de Saltillo)