FGR dice que no hay pruebas para investigar a Andy López y Adán Augusto por huachicol

La Fiscalía General de la República aseguró que no cuenta con elementos suficientes para investigar a Andrés Manuel López Beltrán y al senador Adán Augusto López Hernández por presuntos vínculos con el huachicol fiscal. En paralelo, mantiene indagatorias contra dos almirantes y reporta que 17 personas han sido detenidas y procesadas por el caso del buque Challenge Procyon, asegurado en Tampico con 10 millones de litros de hidrocarburos ilegales.

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que no tiene elementos para iniciar una investigación contra el senador Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán, por su supuesta implicación en el contrabando de combustible.

Asimismo, la dependencia reveló que está investigando a los almirantes Rubén Alfonso Vargas Suárez y Luis Jorge Goicoechea Sotomayor, el primero ex administrador de la Aduana y el segundo ex director de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Tampico.

La Fiscalía dio esta información en un comunicado en el que responde al almirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso por huachicol fiscal, quien en una entrevista televisiva aseguró que los verdaderos responsables del contrabando de hidrocarburos son el senador morenista y el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Respecto a las personas mencionadas específicamente (López Hernández y López Beltrán), esta FGR no cuenta con elementos suficientes para iniciar una investigación en su contra. Jurídicamente, a ese tipo de señalamientos se les conoce como testigos de oídas, ya que carecen de la solidez o fundamento legal suficiente para llevar a cabo una indagatoria. Si el imputado cuenta con pruebas de sus dichos, deberá presentarlas formalmente”, expuso la Fiscalía.

“No obstante, la FGR continúa la integración de la indagatoria en la que se menciona a Rubén Alfonso “N” y Luis Jorge “N”, a fin de esclarecer su posible participación en los hechos investigados».

En la citada entrevista, Farías Laguna dice que no reportó los presuntos hechos ilícitos a su tío político, el ex Secretario de Marina, Rafael Ojeda, y que no le consta que estuviera implicado.

“Debe quedar claro que las manifestaciones del imputado, así como los datos o elementos que considere pertinentes para sustentar su defensa, deberán hacerse valer ante la autoridad judicial competente, conforme lo señala el debido proceso, no de manera mediática”, aseveró la FGR.

La dependencia explicó que en la indagatoria por el caso del buque Challenge Procyon, asegurado con 10 millones de litros de hidrocarburos ilegales, en marzo de 2025 en Tampico, hasta el momento ha detenido y llevado a proceso penal a 17 personas, entre las cuales están quienes habrían organizado y ejecutado la logística que derivó en la entrada del barco señalado.

“También están bajo proceso penal los líderes que habrían participado en la designación de los servidores públicos que brindaron las facilidades para que se consumara el hecho, así como diversos empresarios que se habrían beneficiado del ocultamiento del hidrocarburo en su importación al territorio nacional”, agregó. (AGENCIA REFORMA)