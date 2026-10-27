Sin ganador claro en Israel; Netanyahu queda sin mayoría

Jerusalén, Israel.- El partido Likud, encabezado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se colocó al frente de las elecciones legislativas celebradas este martes, de acuerdo con los sondeos a pie de urna, luego de revertir la tendencia desfavorable que mostraban las encuestas en los meses anteriores.

Sin embargo, la caída de sus aliados le impediría alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria para formar Gobierno, mientras que los partidos judíos opositores sumarían los escaños suficientes.

Los sondeos, publicados al cierre de los centros de votación tras 15 horas de jornada electoral, asignan entre 24 y 25 escaños al Likud y entre 21 y 23 a la formación encabezada por Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel.

En las elecciones de 2022, el partido de Netanyahu había obtenido 32 diputados.

Ninguno de los dos bloques alcanzaría por sí solo los 61 escaños requeridos para controlar la Knéset, integrada por 120 miembros.

La coalición de Netanyahu, respaldada por partidos ultraortodoxos y fuerzas nacionalistas radicales, quedaría por debajo de ese umbral, al igual que el conjunto de formaciones opositoras, principalmente de centro-derecha y derecha.

En paralelo, los partidos árabes registrarían un avance, impulsados por una participación electoral sin precedentes. (AGENCIA REFORMA)