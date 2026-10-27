Aseguran cercanos a Flávio Bolsonaro que huyó a EU

Brasilia, Brasil.- Cercanos de Flávio Bolsonaro (PL) afirman que está en Estados Unidos, donde, según ellos, el senador decidió huir dos días después de perder las elecciones presidenciales ante Lula Da Silva.

De acuerdo con medios locales, estas fuentes cercanas al político, que afirman oponerse a la fuga, aseguran que el plan fue organizado y facilitado por un abogado vinculado al clan Bolsonaro.

El senador se encuentra actualmente incomunicado y su coordinador de campaña, Rogério Marinho, quien negó inicialmente la fuga. (AGENCIA REFORMA)