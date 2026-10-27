Riquelme lleva seguridad vial y atiende servicios básicos en las comunidades de Torreón

El alcalde arrancó el programa de mantenimiento y conservación vial en el ejido La Partida.

Torreón, Coahuila.- En beneficio de una mayor seguridad vial para más de 4 mil 200 habitantes del ejido La Partida, este martes el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís arrancó los trabajos de aplicación de microcarpeta asfáltica y señalización, como parte del programa “A Darle Parejo”, el cual busca mejorar la calidad de vida de las familias de Torreón.

El presidente municipal señaló que los trabajos de mantenimiento y conservación vial se fortalecen con las dos nuevas máquinas micro pavimentadoras equipadas con tecnología de última generación, que permiten trabajar en la rehabilitación preventiva con mayor eficiencia, y contribuir a que las calles estén en mejores condiciones.

Indicó que en La Partida, se aplicarán 5 mil metros cuadrados de microcarpeta asfáltica, de un total de 20 mil 712 metros cuadrados que se van a destinar en todo el sector. Además, se realizarán trabajos de señalización horizontal con 4 mil 293 metros lineales de guiones y líneas continuas, y pintura en pasos peatonales sobre 504 metros cuadrados.

Además, Riquelme Solís anunció que la rehabilitación de pavimento, a través del programa A Darle Parejo, continuará en otros sectores de Torreón como las colonias Elsa Hernández, Rincón de la Joya y Fraccionamiento Ana, y en los ejidos el Tajito, La Paz, el Perú, Santa Fe, San Antonio de los de los Bravos y el Pacífico.

“Estas acciones contribuyen al mejoramiento de la infraestructura y la calidad de vida de los torreonenses. Mejorar nuestras calles también significa cuidar a nuestra gente, seguiremos trabajando para que las familias puedan transitar con mayor tranquilidad y seguridad”, afirmó el edil.

Asimismo, el alcalde destacó el apoyo permanente del gobernador Manolo Jiménez, quien a través de la iniciativa En Equipo le Entramos, se pueden realizar obras como esta y atender a más colonias y ejidos de Torreón. “En conjunto, vamos a poner otro granito de arena para el crecimiento y el mejoramiento de La Partida, así como de todas las comunidades ejidales y las colonias de Torreón. Vienen más programas como el de material de construcción a bajo costo para que puedan mejorar sus viviendas. Vamos a seguir trabajando en equipo para atender las principales necesidades de cada sector”, mencionó el alcalde.

Además, el presidente municipal reiteró que a la par de la obra pública y de desarrollo social, su gobierno mantiene el compromiso de fortalecer la seguridad, con más inversión que permita mayor presencia y vigilancia en las comunidades, barrios y colonias de Torreón, y en coordinación con el Estado y todos los órdenes de gobierno, así como con la participación ciudadana, a través del contacto directo y permanente.

Estuvieron además Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna, en representación del gobernador de Coahuila; Ximena Villarreal, diputada local electa; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor del Ayuntamiento; David Gerardo Fernández, director general del Sistema Integral de Mantenimiento Vial; Mario Cepeda Villarreal coordinador de sector; Blanca Estela Padilla Castañeda, beneficiaria. (El Heraldo de Saltillo)