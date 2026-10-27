Presenta Checo Pérez casco edición GP de México

Ciudad de México.- El piloto mexicano Sergio Pérez presentó el casco especial que usará en la Ciudad de México, donde celebrará su gran premio número 300.

El casco es en blanco y tiene como inspiración la obra de Diego Rivera, “Quetzalcóatl”; el calendario azteca y la tradición automotriz de Detroit.

Además de los detalles aztecas y caballero jaguar, trae un “300” por su número de carreras en la F1.

“Un casco muy especial para un fin de semana muy especial. Mi carrera número 300 de Fórmula 1, aquí en casa, en México. ¡No hay nada más especial que eso!”, escribió en redes sociales.

“Me inspiré en la icónica ¡No veo la hora de correr con este casco en casa!”.

También usará el casco en el Showrun a realizarse sobre Paseo de Reforma este miércoles. (AGENCIA REFORMA)