Apalean Brewers a Rays y se ponen a un triunfo del título

Milwaukee está a un triunfo de coronarse por primera ocasión en las Grandes Ligas.

Con una quinta entrada de pesadilla para el pitcheo de los Rays, los Brewers se impusieron 10-1 en el Juego 3 de la Serie Mundial.

El campeón de la Nacional brilló a la ofensiva, pero Robert Gasser lanzó una verdadera joya al limitar a la ofensiva rival a un hit en sus 6 entradas. Para la séptima ya no salió, pero Antonio Senzatela entró a la lomita pero no permitió hit.

Fue Brandon Woodruff quien se encargó de la novena, pero un rodado difícil a tercera provocó un imparable y un doblete de Yandy Díaz impulsó la única carrera Tampa Bay.

Díaz y Cedric Mullins se apuntaron los únicos 3 hits que pegó la ofensiva de los Rays.

El abridor Freddy Peralta cargó con 5 carreras, mientras que el relevista Cam Booser con 4. Cole Sulser aceptó una más.

Jackson Chourio se fue de 5-4 con 2 carreras anotadas y una impulsada. William Contreras bateó para 5-3 con una anotada e impulsada una más.

En la baja de la octava, Sal Frelick se quedó con un elevado en el derecho con una gran atrapada.

La victoria fue para Gasser, quien regaló una base por bolas y ponchó a tres enemigos.

Peralta cargó con la derrota.

De ganar este martes, Milwaukee ligaría su segunda barrida en los Playoffs. (Agencia Reforma)