Intercambian Sheinbaum y Lula invitaciones para visitas

Ciudad de México.- Tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, Claudia Sheinbaum informó que ambos mandatarios intercambiaron invitaciones para visitar sus respectivos países, aunque todavía no han definido fechas ni agendas para los encuentros.

Al detallar la llamada telefónica que sostuvieron el lunes, informó que se trató de una breve conversación con el político brasileño, quien el domingo ganó la segunda vuelta presidencial frente al senador Flávio Bolsonaro, con 51.79 por ciento de los votos válidos, para asegurar un cuarto mandato al frente del Gobierno brasileño.

“Fue una llamada breve y lo invité a que viniera a México. Me invitó a que fuera Brasil. Nos quedamos de hablarnos en otro momento, ya para confirmar y ponerle fecha y agenda a estas visitas”, expresó.

En su conferencia mañanera, la presidenta describió la conversación como emotiva y destacó el entusiasmo de su homólogo por el resultado electoral.

“Fue una conversación muy emotiva, pues como se podrán imaginar, estaba muy contento y muy emocionado por la respuesta del pueblo”, señaló.

Lula obtuvo 64 millones 256 mil 232 votos, equivalentes al 51.79 por ciento de los sufragios válidos, frente al 48.21 por ciento de Bolsonaro, de acuerdo con los resultados del Tribunal Superior Electoral de Brasil.

La victoria representa el cuarto mandato presidencial de Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y regresó al poder en 2023. Su nuevo periodo comenzará en enero de 2027.

El lunes, antes de la conversación telefónica, Sheinbaum celebró la victoria del mandatario brasileño, a la que calificó como una “bocanada de aire fresco” para América Latina y El Caribe.

Por su parte, el presidente brasileño agradeció la llamada y manifestó su disposición a fortalecer las relaciones entre ambos países, particularmente en materia de cooperación y defensa de sus respectivas soberanías.

Los dos gobiernos han mantenido una agenda de acercamiento económico y energético, que incluye proyectos de colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras para explorar oportunidades en aguas profundas del Golfo de México. (AGENCIA REFORMA)