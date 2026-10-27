Colapso de estructura en obra de clínica deja un trabajador lesionado en Ramos Arizpe

Un accidente registrado durante las labores de ampliación de la Clínica Santa Lucía, también conocida como Clínica del Doctor Segundo, en la colonia Teneria en Ramos Arizpe, dejó como saldo a un trabajador con lesiones de consideración, luego de que una estructura metálica se viniera abajo mientras se realizaban trabajos de construcción en el inmueble.

El incidente ocurrió cuando personal de una compañía constructora externa efectuaba maniobras de colocación de concreto sobre una estructura destinada a sostener la techumbre de la nueva área. Según la información preliminar, la carga del material habría superado la resistencia de los soportes, provocando que parte de la obra cediera y se precipitara desde aproximadamente cinco metros de altura.

En el lugar se encontraban cuatro obreros que participaban en las maniobras, de los cuales tres consiguieron escapar del peligro al percatarse del desplome. Sin embargo, Isidro Hernández Sandoval, residente del municipio de García, Nuevo León, no logró ponerse a salvo y cayó junto con los elementos de la construcción, sufriendo diversas lesiones que requirieron atención médica inmediata.

La emergencia generó la intervención de los cuerpos de auxilio, cuyos elementos localizaron al afectado con una probable fractura expuesta de tibia y peroné en la extremidad inferior izquierda, además de un fuerte golpe en la cabeza que hizo sospechar de un posible traumatismo craneoencefálico. Ante la gravedad inicial de su condición, los paramédicos determinaron que necesitaba atención hospitalaria urgente.

El lesionado fue movilizado bajo código rojo hacia un hospital privado ubicado en el sector norte de Saltillo, donde quedó a disposición de especialistas para su valoración y tratamiento. Posteriormente, los reportes médicos señalaron que su condición era estable, aunque permanecía bajo observación debido a las características de las lesiones sufridas.

Respecto a las circunstancias del accidente, se precisó que la ejecución de la ampliación estaba a cargo de una empresa independiente contratada por la institución médica, por lo que corresponderá determinar las condiciones en las que se desarrollaban las maniobras y establecer las posibles responsabilidades relacionadas con la falla estructural.

Pese a lo ocurrido, la Clínica Santa Lucía mantiene sus actividades habituales y continúa ofreciendo servicios médicos a la población, debido a que el desplome se presentó exclusivamente en el área donde se desarrollaba el proyecto de construcción, sin que se reportaran afectaciones a la atención de los pacientes ni a las instalaciones que actualmente se encuentran en funcionamiento. (EDUARDO SERNA).