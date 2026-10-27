Invitan a jóvenes de Ramos Arizpe a participar en concierto vocacional

La Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos realizará el 7 de noviembre una jornada de música, oración y reflexión dirigida a adolescentes y jóvenes de Ramos Arizpe.

Con la intención de acercar a las nuevas generaciones a la vida espiritual, la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en Ramos Arizpe, prepara un concierto vocacional que se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre, bajo el lema “Joven, ven y sígueme”, mediante una jornada que combinará música, oración y reflexión sobre el llamado de Dios.

El párroco Guillermo Alvarado Rodríguez informó que esta actividad se organiza en coordinación con la Pastoral Vocacional Parroquial y la Diócesis de Saltillo, buscando generar un espacio de encuentro especialmente dirigido a adolescentes y jóvenes interesados en fortalecer su fe, conocer más sobre la vida religiosa y descubrir las distintas maneras de servir a la Iglesia y a la comunidad.

La programación comenzará a las 15:30 horas con un recorrido que partirá del sector conocido como El Céntrito en la colonia Manantiales del Valle desde donde los participantes avanzarán hacia la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, siguiendo un trayecto por la avenida de los Arroyos. Durante este desplazamiento se busca reunir a los asistentes en un ambiente de convivencia y participación comunitaria.

“Queremos que nuestros jóvenes descubran que la Iglesia tiene un lugar para ellos y que pueden encontrar en la fe una orientación importante para sus vidas. Este encuentro es una oportunidad para escuchar el llamado de Jesús, convivir con otros muchachos y comprender que todos tenemos una vocación que podemos desarrollar al servicio de los demás”, expresó el sacerdote.

A partir de las 16:00 horas comenzará el concierto vocacional, que contará con la participación de la Academia Santa Cecilia, agrupación dedicada a la formación musical dentro de la comunidad parroquial. La presentación estará acompañada de una charla sobre el ministerio y la importancia de reconocer las inquietudes espirituales que pueden orientar a los jóvenes hacia una vida de servicio.

Como parte de las actividades religiosas también se contempla un momento de adoración y bendición con el Santísimo Sacramento, mediante el cual los asistentes podrán participar en un espacio de oración y reflexión personal. El encuentro estará inspirado en el pasaje bíblico de Marcos 1,17, que recoge la invitación de Jesús a sus primeros discípulos para seguirlo.

Alvarado Rodríguez destacó que este tipo de encuentros permiten presentar el mensaje de la Iglesia mediante actividades cercanas a los intereses de las nuevas generaciones, particularmente a través de la música, la convivencia y el acompañamiento espiritual, por lo que extendió la invitación a quienes deseen participar, independientemente de que hayan tenido anteriormente algún acercamiento con los grupos parroquiales. (EDUARDO SERNA).