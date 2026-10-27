Javier y Luly ofrecen Brigada Rosa y “Puntadas de Amor”

Actividades y servicios se ofrecen en el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron las actividades de la Brigada Rosa y “Puntadas de Amor”, que se realizaron en el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, con el apoyo de diferentes instituciones y organizaciones de la iniciativa privada.

La brigada se realizó de manera coordinada entre el DIF Saltillo y el Instituto Municipal de las Mujeres, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la estrategia Mejora Coahuila, en la explanada del Parque Las Maravillas, donde se brindaron diversos servicios en beneficio de las mujeres.

El alcalde Javier Díaz González dijo que esta brigada refleja el compromiso de su administración municipal con la salud, el bienestar y la calidad de vida de las mujeres de Saltillo.

“Octubre nos recuerda algo fundamental: la prevención salva vidas y la detección oportuna puede cambiar el rumbo de una enfermedad. Queremos que las mujeres vivan seguras y cuenten con mayores oportunidades para cuidar de su salud”, declaró el alcalde.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, detalló que se ofrecieron múltiples servicios, como módulos de orientación para la detección de cáncer de mama, toma de presión arterial y glucosa, audiometrías, exámenes de la vista y entrega de lentes; vacunación, actas de nacimiento, constancias de no antecedentes penales, corte de cabello y maquillaje, rifa de regalos, entre otros.

Luly López agradeció al alcalde Javier Díaz González por ser aliado de las mujeres e impulsar acciones en su beneficio, como esta brigada integral de servicios.

“También agradecemos a todas las instituciones que se suman a estas actividades. En esta administración municipal las mujeres son prioridad, por eso trabajamos todos los días para acompañarlas y mejorar su calidad de vida”, comentó la presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo, Vanessa Fernández Tonone, dijo que se puede llegar a más beneficiarias gracias a esta coordinación entre diferentes dependencias y organizaciones de la iniciativa privada.

“En el Instituto Municipal de las Mujeres acompañamos a las mujeres de Saltillo escuchándolas, atendiendo sus necesidades e impulsando su desarrollo a través de los diferentes programas que manejamos”, apuntó Fernández Tonone.

Como parte del evento, se entregaron de manera simbólica tres prótesis artesanales a igual número de beneficiarias, las cuales fueron elaboradas a través del Taller de Prótesis Artesanales “Puntadas de Amor”, que promueve Liliana Gámez.

Una de las beneficiarias de prótesis artesanal, María de Lourdes Orta Ramírez, agradeció el apoyo que recibe y dijo que el propósito de su testimonio es promover la prevención y la detección oportuna.

También se reconoció a las empresas e instituciones que participaron en la elaboración de las más de mil 200 prótesis artesanales que serán entregadas a las mujeres que las necesitan.

La coordinadora de Comunicación de Lenox, Mery Rubio, dijo que para la empresa es importante participar en este tipo de iniciativas, como el taller “Puntadas de Amor”, en el que se involucraron sus colaboradoras y colaboradores.

A la ceremonia protocolaria también asistieron Teresita Barrientos Narváez, coordinadora de Vida y Salud del DIF Coahuila, en representación de Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria de este organismo; el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña; el regidor Carlos Kalionchis Reyes; demás integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales, así como representantes de las diferentes organizaciones y empresas que se sumaron a la brigada. (El Heraldo de Saltillo)