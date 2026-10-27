Solicita Jericó presupuesto para Arrancar en 2027 la obra de ‘Los Chorros’

El Diputado Federal entregó a la SHCP el proyecto ejecutivo y pidió garantizar recursos para iniciar una obra que busca salvar vidas y reducir pérdidas económicas.

Con argumentos y de manera clara, el diputado federal, Jericó Abramo Masso, solicitó a la subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Bertha Gómez Castro, garantizar recursos presupuestales para iniciar en 2027 la modernización de la carretera “Los Chorros”, en Coahuila.

Durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el legislador coahuilense entregó la documentación técnica y el proyecto ejecutivo que, de acuerdo con la información recibida de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cuenta con las autorizaciones correspondientes y la liberación de los predios necesarios para su construcción.

“No necesitamos construir toda la obra en un solo año; necesitamos arrancarla en 2027 y garantizar recursos para avanzar hasta concluirla”, enfatizó, “estamos hablando de salvar vidas y evitar pérdidas millonarias para México”.

El proyecto, argumentó, contempla una inversión estimada de mil 558 millones de pesos e incluye la construcción de dos túneles de seis carriles para mejorar la seguridad vial en este tramo estratégico de la carretera 57.

Abramo Masso advirtió que los accidentes en “Los Chorros” provocan en promedio 18 fallecimientos al año, además de importantes afectaciones humanas y económicas para las familias y el transporte de mercancías.

Por ello, pidió aclarar si la obra está contemplada dentro de los 25 mil 420 millones de pesos propuestos para la modernización carretera, ya que no cuenta con una asignación específica en el proyecto de presupuesto.

“‘Los Chorros’ no puede seguir esperando”, expuso, “el proyecto técnico ya está avanzado, ahora necesitamos voluntad presupuestal para iniciar en 2027 y terminar con una problemática que durante años ha costado vidas y dinero”.

Jericó Abramo Masso reiteró que continuará impulsando las gestiones ante las autoridades federales para que el proyecto se traduzca en una obra concreta, con recursos programados y un calendario de ejecución que permita avanzar hasta su conclusión. (El Heraldo de Saltillo)