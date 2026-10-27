Imponen morenistas paquete con deuda

Morena impulsó la aprobación del Paquete Fiscal 2027 en el Senado, con un endeudamiento interno de hasta 1.7 billones de pesos, entre críticas de la oposición por sus posibles efectos económicos.

Con una deuda que a criterio de la oposición puede llevar a la quiebra de México, pues para 2027 se considera una bolsa adicional de 1.7 billones de pesos, Morena empujó en el Senado la aprobación de la Ley de Ingresos.

De último momento, los morenistas introdujeron una reserva para apoyar con incentivos fiscales a la industria automotriz, en un entorno adverso por aplicación de aranceles, y para gasolineras.

Con las modificaciones, los contribuyentes de las armadoras no quedarían sujetos a las nuevas restricciones fiscales que se introducen con el artículo 78 de la Ley del ISR, mientras las gasolineras quedarían al margen de nuevas restricciones fiscales.

La Secretaría de Hacienda consideró que «se estima necesario incluir a las personas morales que realicen la actividad de expendio al público, distribución o comercialización de gasolinas y diesel que cuenten con los permisos regulatorios correspondientes para realizar dichas actividades».

El Senado se verá obligado a devolver a la Cámara de Diputados la Ley de ISR para que se procese la enmienda respectiva.

El debate lo acaparó el elevado monto de deuda que Morena persiste en imponer. «La megadeuda de Morena: 10.55 billones a 21.66 billones en 2026», rezaban las cartulinas que la bancada del PAN colocó en sus escaños.

«Que no prive la mentira de los que siempre quieren confundir al pueblo diciendo que estamos endeudando al máximo o ocultar al pueblo», alegó en tribuna el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Por MC, Alejandra Barrales dijo que, «en lugar de que se graven impuestos de manera equitativa, Morena nos presenta esta propuesta y nos plantea volver a apretar a los que ya pagamos impuestos.

«Las tres leyes que estamos discutiendo se sustentan -explicó- en cifras falsas, porque el incremento también de la deuda que implican no lo están reconociendo. Esto va a traer un incremento de deuda. Y también esta propuesta nos aumenta las obligaciones fiscales; una vez más aumentan para los mismos de siempre».

Según dijo Barrales, la Ley de Ingresos 2027 «está construida sobre cifras alegres».

«Es irreal. Porque mientras el Gobierno señala que en 2027 la economía crecerá hasta 2.5 por ciento, los organismos internacionales indican que el crecimiento será apenas del 1.9 por ciento. Ahí está lo irreal de este planteamiento».

La panista Guadalupe Murguía advirtió que, «de continuar por la ruta económica de contratar más deuda para financiar el gasto público y destinarlo todo al pago de intereses de la deuda anterior, va a quebrar el país.

«Para cubrir la diferencia entre lo que se gasta y lo que se recibe, el Gobierno federal requerirá contratar a deudos adicionales por 1.7 billones más de deuda, precisamente para pagar el servicio de la deuda; es decir, los intereses de otros créditos anteriores que ya incluso han sido gastados, erogados, pero que se requiere un nuevo crédito para pagar intereses», consideró.

«Por quinto año consecutivo, el costo financiero de la deuda es superior a lo programado como inversión física productiva, que será de sólo de 1.02 billones. La regla de oro en materia de deuda pública es que aquello que se contrate como deuda se destine fundamentalmente a inversión productiva».

La panista Mayuli Latifa subió a tribuna con «un regalo» para la bancada de Morena: 20 kilos de sargazo recolectados en las playas de Cancún.

«Yo sé que les puede molestar el mal olor, pero imagínense toneladas y toneladas en nuestras playas», planteó. La legisladora advirtió que Quintana Roo resentirá con creces el aumento de la fórmula de Derecho de No Residente (DNR), que subirá de 983 pesos a mil 158 pesos, para el turismo extranjero.(Agencia Reforma)