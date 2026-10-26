También operó en Coahuila proveedor cercano a Taddei

Cajas Graf, vinculada en reportajes nacionales con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor cercano a la exconsejera presidenta del INE, participó en la adquisición de material para la elección judicial de 2025

La empresa Cajas Graf, relacionada en investigaciones periodísticas con José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado por su cercanía personal con Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) también tuvo presencia en las contrataciones del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para la elección judicial de 2025. Un acta de la Licitación Pública LPN-IEC/002/2025 documenta una propuesta económica por 16 millones 874 mil 959.03 pesos para la adquisición de material electoral.

El 21 de marzo de 2025 el organismo local adjudicó a Cajas Graf la contratación por ese monto, al considerar que cumplía los requisitos administrativos y legales, y que su propuesta era solvente técnica y económicamente. El techo presupuestal, según esa publicación, ascendía a 17 millones 960 mil pesos.

Los datos están contenidos en el acta de presentación y apertura de proposiciones de la licitación LPN-IEC/002/2025, celebrada el 21 de marzo de 2025 en Saltillo, para adquirir material del proceso judicial extraordinario 2024-2025. Por Cajas Graf compareció Karla Julieth Rodríguez Sánchez, identificada como su representante legal.

El catálogo incluye cajas para paquetes electorales, cintas de seguridad y cajas contenedoras, con versiones para simulacros. El acta registra una garantía de seriedad de 850 mil pesos y fija la notificación del fallo para el 24 de marzo.

La relevancia del antecedente coahuilense surge de los reportajes que vinculan a Cajas Graf con Hernández Casilla, pues el empresario está relacionado con firmas proveedoras que reunían 90 registros de contratación electoral desde 2018, por un monto acumulado de 750 millones 828 mil 894.09 pesos, entre las que se encuentra la ya mencionada.

Ademas, existe una cercanía personal entre Hernández Casillas y Taddei, basada en reportes de reuniones privadas y encuentros sociales a los que también habrían acudido funcionarios del INE vinculados con áreas administrativas y de contratación, que a la postre incidieron en la renuncia de la ex presidenta consejera del INE.

Las empresas relacionadas con Hernández Casillas recibieron al menos 49 contratos del INE y organismos electorales locales, entre los que se encuentra Coahuila, entre 2018 y 2025, por mil 450 millones 443 mil 771.40 pesos, de acuerdo con contratos difundidos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Para Cajas Graf identificó alrededor de una veintena de convenios por 656 millones 608 mil 465.53 pesos. (José Torres)

LOS DATOS están contenidos en el acta de presentación y apertura de proposiciones de la licitación LPN-IEC/002/2025