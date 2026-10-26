HUMO BLANCO EN EL IEC

Por dónde se le vea, es una gran noticia que KARLA NATIVIDAD GONZÁLEZ se perfile para ser la nueva presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Por lo pronto la Comisión de Vinculación con Organismos Electorales del INE ya la seleccionó este lunes para encabezar ese organismo, y su nombramiento deberá ser ratificado este jueves por el Consejo General del tan vapuleado Instituto Electoral.

Lo más relevante es que Karla no proviene ni se identifica con ningún partido, porque había un fundado temor de que MORENA tratara de imponer a uno de los suyos. Pero además, su trayectoria en el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila, del cual actualmente es presidenta; y como vicepresidenta del Consejo Directivo de la COPARMEX Coahuila Sureste, dicen mucho de su capacidad.

Para el IEC se vislumbran tiempos nuevos y mucho mejores que los actuales, tras el tormentoso paso de RODRIGO PAREDES por la presidencia y la no menos compleja gestión por parte de su sucesor, OSCAR DANIEL RODRÍGUEZ.

LA HUELLA DE TADDEI

Y hablando de gestiones tormentosas y nebulosas, la de GUADALUPE TADDEI va a quedar en la historia de México cómo una mancha en el INE que será muy difícil de borrar. Los malos manejos de la expresidenta —ligada a la 4t y sobre todo al “mesías de Macuspana”— también tuvieron implicaciones aquí en Coahuila, porque la empresa Cajas Graf, vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor cercano a los afectos de Taddei y al cual le otorgó contratos multimillonarios, participó en la adquisición de material para la elección judicial de 2025.

El 21 de marzo de ese año el IEC le otorgó a Cajas Graf un contrato por 16 millones 874 mil pesos para la compra de cajas para paquetes electorales, cintas de seguridad y cajas contenedoras, lo cual es apenas una pequeña parte de los 656 millones que esa empresa recibió por parte del INE desde que Taddei estuvo al frente del Instituto. Lo interesante será ahora saber si el IEC, encabezado en ese momento por Oscar Daniel Rodríguez, le otorgó el contrato en la empresa por instrucciones de Taddei, cómo todo hace suponer. El aún presidente del IEC tiene la obligación de aclarar ese punto.

DICEN QUE NO REGRESA

En la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila se mantiene la versión de que ÁNGEL MAHATMA SÁNCHEZ ya no va a regresar cómo titular de la misma, en tanto que ANDRÉS GARZA MARTÍNEZ se mantiene cómo encargado del despacho, a la espera de que el gobernador lo ratifique en el cargo, o bien de que nombre a un nuevo secretario —o secretaria— para ocupar el lugar que dejó vacante el “Manhattan”, quien por ahora sigue cobrando en el Congreso del Estado, al menos de aquí al 31 de diciembre. Pero además, en la SEVOT aseguran que con Andrés al frente, el trabajo ha fluído mucho mejor, no sólo porque conoce del tema mucho más que Mahatma, sino porque mantiene la actitud que siempre lo ha distinguido: la de hacer que las cosas sucedan, en lugar de entorpecerlas.

BUENA INICIATIVA

El Comité de Ciudades Hermanas que encabeza LUCILA RUÍZ MÚZQUIZ está impulsando una iniciativa para lograr la homologación de los planes de estudio de la Escuela de Enfermería de la UAdeC con los existentes en Texas, de tal forma que los y las egresados de aquí puedan ir a ejercer su profesión en el vecino país. En Estados Unidos, y particularmente en Texas, tienen un déficit de personal de enefermería para la atención y el cuidado de adultos mayores. De concretarse esta iniciativa, sería una enorme oportunidad para los egresados de la UAdeC, tomando en cuenta que los niveles salariales y el nivel de vida es mucho mayor allá que el que pueden aspirar a tener aquí.

BODEGAS HERMANAS

Otro proyecto que están impulsando con todo en el Comité de Ciudades Hermanas, es el Sister Wineries, que está a cargo del empresario CHUY MARÍA RAMÓN AGUIRRE. Con éste se busca conectar a productores de vino de Coahuila y de Austin para compartir experiencias, intercambiar tecnologías y conocimientos, y fortalecer la comercialización y la promoción turística entre Austin y Saltillo. Chuy María le entiende muy bien al tema y ya ha establecido contactos con los productores texanos, lo cual servirá para fortalecer a los viñedos establecidos en Saltillo, Parras, General Cepeda y Arteaga que forman parte de la famosa y tan exitosa ruta Vinos y Dinos.

paco1533@gmail.com