Coahuila mantiene liderazgo nacional en producción de autopartes: INA

Su liderazgo industrial se suma a indicadores que posicionan a Coahuila entre los estados con mejores condiciones para vivir, trabajar e invertir

Coahuila mantiene su posición como líder nacional en producción de autopartes, al concentrar el 15.7 por ciento de la producción del país, con un valor de 8 mil 305 millones de dólares, de acuerdo con el reporte acumulado de enero a mayo de 2026 de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que estos resultados refrendan la fortaleza de la industria automotriz y de autopartes de Coahuila, así como la confianza que existe en la entidad para desarrollar proyectos productivos, generar empleos y fortalecer las cadenas de proveeduría.

El reporte de la INA señala que cinco entidades concentran el 58.8 por ciento de la producción nacional de autopartes. Coahuila, por sí solo, aporta el 15.7 por ciento y registra una producción de 8 mil 305 millones de dólares durante el periodo analizado, manteniéndose como el principal estado productor del país.

Este liderazgo forma parte del sólido desempeño de la Zona Norte, que se mantiene como la principal región productora de autopartes de México, con una participación de 44.1 por ciento y una producción valuada en 23 mil 298 millones de dólares.

De acuerdo con la información de la INA, la Zona Bajío representa el 35.9 por ciento de la producción nacional, con 19 mil 009 millones de dólares, mientras que la Zona Centro aporta el 14.9 por ciento, con 7 mil 855 millones de dólares.

La fortaleza de Coahuila en el sector automotriz es resultado de una combinación de factores que han permitido consolidar a la entidad como uno de los principales polos industriales de México, infraestructura, mano de obra calificada, capacidad de proveeduría, seguridad y condiciones favorables para la inversión.

A este liderazgo productivo se suman otros indicadores que reflejan las condiciones que prevalecen en la entidad. Coahuila se mantiene como el segundo estado más seguro de México y registra la mayor tasa de formalidad laboral del país, además de destacar de manera constante en generación de empleos, competitividad y calidad de vida.

En conjunto, estos resultados muestran que la fortaleza de Coahuila no se limita a un solo sector o indicador, sino que responde a un entorno integral que genera confianza para las empresas, oportunidades para las y los trabajadores y mejores condiciones para las familias.

Por ello, Coahuila se consolida como uno de los mejores lugares de México para vivir, trabajar e invertir, con una economía industrial sólida, altos niveles de seguridad y un mercado laboral formal que continúa generando oportunidades para su población.

El Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, continuará impulsando las condiciones necesarias para fortalecer la competitividad del estado, atraer nuevas inversiones, consolidar las cadenas de proveeduría y generar más oportunidades de desarrollo y empleo para las familias coahuilenses. (El Heraldo de Saltillo)