En coordinación, seguimos blindando a Saltillo: Javier Díaz

Dona Sección 23 una caseta móvil equipada, una patrulla y 20 cámaras PTZ

Al recibir la donación de una caseta móvil, una patrulla y 20 cámaras PTZ por parte del secretario general de la Sección 23, Guillermo Díaz Castañeda, el alcalde Javier Díaz González destacó que se trabaja de manera permanente para blindar a Saltillo, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, las fuerzas de seguridad, la sociedad civil y las y los trabajadores saltillenses.

“Hace algunas semanas hubo unos hechos trágicos en el estado vecino de Zacatecas y la reacción de nosotros era cómo blindar Saltillo porque son los límites con nuestro estado, por ello reforzamos la coordinación con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía y nosotros como Municipio, porque eso es lo que se trabaja en equipo y garantiza resultados, y estamos construyendo además el cuartel militar y arco de seguridad en Encarnación de Guzmán”, dijo.

En este sentido, el alcalde de Saltillo agradeció a la Sección 23 por sumarse a las acciones para fortalecer la seguridad en el valle de Derramadero, con la donación de la caseta móvil, la patrulla y las 20 cámaras PTZ, todo con una inversión cercana a los 2 millones de pesos.

La caseta móvil, que servirá como subestación de Policía en Derramadero, cuenta con internet y equipamiento para funcionar como Centro de Control y Comando, desde donde se podrán monitorear las cámaras del área industrial y rural las 24 horas del día, los 365 días del año. Tiene una longitud de 10 metros, mientras que las demás casetas son de 7 metros.

La patrulla se trata de una unidad RAM 1500, de 8 cilindros y transmisión automática, mientras que las 20 cámaras de videovigilancia son tipo PTZ de la marca Dahua.

“Hoy es un gran día para Saltillo. Gracias a la Sección 23 y a mi amigo Memo Díaz Castañeda por esta donación para seguir manteniendo la tranquilidad y la paz de la gente que trabaja aquí, gracias por sumarse a este gran esfuerzo de mantener a Saltillo y Coahuila seguros”, dijo.

El alcalde, acompañado por Guillermo Díaz Castañeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana, Sección 23, destacó además la participación de más de 10 mil 600 agremiados en los grupos ciudadanos de WhatsApp, así como la nueva carretera Saltillo-Derramadero que impulsa el gobernador y que vendrá a fortalecer la seguridad, la infraestructura y la movilidad en este sector.

Carlos Alberto Estrada, notario público y representante legal del Sindicato de la Sección 23, reiteró que el secretario general Guillermo Díaz Castañeda reconoce el liderazgo del alcalde y que seguirá encontrando en él un aliado incondicional para mantener la seguridad.

“Nuestro secretario, con visión de compromiso social y fortalecimiento de la seguridad, hoy reafirma su alianza con el Gobierno Municipal y Estatal con esta donación, con el propósito de que las y los trabajadores continúen viviendo en una ciudad segura”, dijo.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que durante la actual administración del alcalde Javier Díaz la confianza ciudadana en la Policía de Saltillo se ha reflejado en nuevas aportaciones, como la donación de 50 bicicletas eléctricas y 50 cámaras con reconocimiento facial para el Centro Histórico, así como 500 cámaras más de alta tecnología, tres motocicletas para Tránsito y Vialidad y una oficina móvil que fue instalada en el sector de la Aurora.

“Y hoy recibimos esta donación de una oficina móvil y de una unidad policial, así como de 20 cámaras de videovigilancia, que se hace por parte de Guillermo Díaz Castañeda, secretario general de la Sección 23”, señaló.

Durante la entrega estuvieron presentes el diputado local Ángel Mahatma Sánchez; el general de brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar; y el teniente coronel Rey Ángel Rodríguez Alcocer, comandante del 69 Batallón de Infantería.

Además, los regidores Eduardo Medrano Aguirre y Hugo Rábago Mar; Fernanda Chairez Guerrero, directora del C4; Blanca Paloma Alemán Puente, agremiada de la Sección 23; y Yuvaneli García Guerrero, elemento de la delegación Derramadero. (El Heraldo de Saltillo)