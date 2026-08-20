Usuarios se concentran en sucursales Telcel en Saltillo para reclamar reactivación de líneas

Clientes incluso de la tercera edad y con hijos con discapacidad, esperan bajo el sol para ser atendidos

Una concentración de personas se generó este jueves en sucursales de Telcel en Saltillo, como la ubicada sobre el bulevar Presidente Cárdenas, luego de que usuarios acudieran al establecimiento para reclamar la reactivación de sus líneas telefónicas, con terminación en 0, tras su suspensión al no haber sido registradas por disposición del Gobierno Federal a nivel nacional.

Los clientes señalaron su inconformidad ante la suspensión del servicio y solicitaron a la empresa una solución para recuperar el funcionamiento de sus números, al considerar que requieren de sus líneas para mantener comunicación y realizar sus actividades cotidianas.

La presencia de los usuarios provocó movimiento en el exterior de los establecimientos, mientras esperaban ser atendidos por personal de la compañía y recibir información respecto a la situación que afecta el servicio de sus líneas.

Los inconformes buscaban que Telcel atendiera sus casos de manera directa y que se les brindara una respuesta sobre el tiempo que tomaría la reactivación de sus números.

«Estamos esperando bajo el sol, en larga fila, yo soy de la tercera edad y no sé por qué hicieron todo este movimiento si nosotros usamos el teléfono nada más para lo indispensable, no para otra cosa. Ya tengo cuatro días (sin servicio), no recibo ni hago llamadas, a mi número me hablan mis hermanos de fuera y mis hijos para ver cómo estoy porque a mí me sube la presión», dijo Bertha Alicia Ibarra Saucedo, de 69 años, quien por la falta de servicio se encuentra incomunicada de sus familiares que viven en Monclova, Ciudad de México, Hermosillo y Guadalajara.

«No tenemos línea y lo necesitamos, mi niño es especial y andamos de arriba para abajo, no tolera las filas, está medicado, pero tenemos que, estamos por necesidad del servicio.

Nosotros tratamos de registrarlo en línea, porque te aparece un link, y cuando lo autorizas te dice que por el momento no hay servicio, que te tienes que presentar directamente aquí, apenas desde ayer no tengo servicio», añadió Karen Cervantes, quien acudió a la misma sucursal en compañía de su hijo con discapacidad.

También al sur de Saltillo clientes esperan horas para poder reactivar servicio

De igual manera en el Centro de Atención Telcel que se ubica en el periférico Luis Echeverría metros antes del bulevar Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo, decenas de usuarios de esa compañía esperan durante largas horas para poder obtener la reactivación de sus líneas, tras serles suspendidas en algunos casos desde el pasado lunes, al no haber realizado anteriormente el trámite de registro de dichas líneas mediante la identificación oficial y la CURP.

La alta afluencia de personas, que incluso debieron cancelar compromisos o solicitar permiso en sus trabajos o escuelas para hacer el trámite provocó, al igual que en otras ciudades del país el colapso del sistema ocasionando que algunas personas tuvieran que esperar hasta cinco o seis horas para poder completar el trámite, en tanto que a otras más se les solicitó acudir este viernes.

“Vine a recuperar la línea, pero aún no he podido hacer bien el registro, es que hay mucha fila, desde las once estoy aquí, ahorita ya es la una y apenas van en el turno 101. Yo soy el 186, voy a ver si puedo agarrar Internet para lo del código QR. No tengo WhatsApp ni las recargas entran, sale que la línea está activa pero cuando intento marcar no entra la llamada ni el Internet. Tal vez sí es una buena medida esto del registro pero creo sí debieron organizarlo mejor”, señaló una usuaria identificada como Andy.

“Sabía que no había sistema porque mucha gente no tiene como registrarse, pero me enteré que, si un familiar tuyo ya se registró, con la huella del familiar puedes venir y te registran, el tema es que tiene que venir tu familiar personalmente, por eso vine con mi prima a hacer el registro, que vino desde las ocho de la mañana a formarse y ya había muchísima gente, pero ahorita ya me liberaron la línea afortunadamente”, declaró Lorena Torres.

“Ayer miércoles me suspendieron el servicio, yo llegué desde las 10:00 de la mañana, pero valió la pena definitivamente, nada más me pidieron el INE, se vio que a muchos no se les dio el registro, yo digo que debe haber sido por los datos, a mí sí se me dio le digo, pero a muchos más les dijeron que a partir de las seis, a otros les dijeron que hasta mañana viernes de plano”, manifestó por su parte otro usuario de nombre Gabriel Morales. (OMAR SOTO /ÁNGEL AGUILAR)