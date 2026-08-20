Dos familias donan órganos en Saltillo y benefician a más de 80 personas

El Hospital de Zona (HGZ) No. 2 del IMSS ha logrado 12 procuraciones en lo que va del año, siendo la institución líder en el sistema de salud de Coahuila.

El miércoles, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo procuró los órganos de dos pacientes que beneficiarán a más de 80 personas que esperan la donación de un órgano para seguir teniendo una oportunidad de mejorar su calidad de vida.

El Coordinador Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante del HGZ No 2, doctor José Antonio Flores Guzmán dio a conocer que se registró la quinta procuración multiorgánica de este 2026 que incluyó córneas, riñones y tejido músculo esquelético con los cuales se beneficiará a más de 80 personas, gracias a que familiares de Héctor, de 54 años, accedieron a la donación a pesar de su dolor.

Claudia, pareja de Héctor, dijo que él fue una persona bondadosa, servicial y optimista y cada que había oportunidad se encargaba de hacerles saber a ella y sus hijos que el día que él partiera de este mundo quería ser donador de órganos. Eso hizo más fácil tomar la decisión de que después de su fallecimiento, Héctor siga ayudando a otras personas como le gustaba hacerlo en vida.

Héctor padeció una complicación por evento vascular cerebral de tipo isquémico (embolia) que le produjo una lesión severa. A pesar de los esfuerzos del equipo médico que lo atendía, la salud de Héctor se deterioró y finalmente fue declarado con muerte encefálica.

Las córneas fueron trasladadas al Centro Médico Nacional (CMN) La Raza; los riñones a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón; y el Instituto Mexicano de Biotecnología procuró huesos, tendones, músculo y piel.

En reconocimiento a este gesto altruista, personal médico, familiares y amigos despidieron a Héctor con una valla de aplausos durante su traslado a quirófano, donde se llevó a cabo la procuración de órganos.

El mismo miércoles, se reportó otro candidato a donación de órganos, debido a fallecimiento por paro cardiaco. Familiares de Aarón, de 44 años donaron las córneas de su familiar, lo que ayudará a que otras personas puedan mejorar su vista.

El médico explicó que si bien las muertes por parada cardiaca son más comunes, el tiempo para poder realizar una procuración es menor, mientras que en la encefálica es mayor porque al morir el cerebro los órganos tardan más en dejar de funcionar e incluso se puede extender un poco más el tiempo con el uso de medicamentos.

Por lo anterior, fue posible que durante esta semana y la pasada se realizaran en este hospital cuatro procuraciones: tres por parada cardíaca y una por muerte encefálica, con lo que suman 12 procedimientos de este tipo: 5 por muerte encefálica y 7 por parada cardiaca en lo que va del año.

El doctor Flores Guzmán destacó el incremento en la aceptación de la donación de órganos en la sociedad saltillense y con un emotivo mensaje reconoció la decisión de las familias que permitieron transformar una pérdida en una oportunidad de vida para otras personas.

Informó que quienes deseen registrarse como donadores voluntarios pueden consultar los sitios oficiales del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) https://www.gob.mx/cenatra y del IMSS http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos al subrayar que la decisión final siempre corresponde a la familia, por lo que es fundamental dialogar el tema en vida. (El Heraldo de Saltillo)