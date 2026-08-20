GEP se reúne con vecinos de la colonia Valle de las Flores

Para impulsar la participación ciudadana y fortalecer una agenda legislativa cercana a las familias, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, sostuvo una reunión con la ciudadanía en la colonia Valle de las Flores

En la colonia Valle de las Flores, en Saltillo, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, sostuvo un encuentro con la comunidad como parte de sus Diálogos Legislativos, un espacio para escuchar las necesidades de las familias coahuilenses, con el objetivo de convertirlas en propuestas y puntos de acuerdo para llevar al Senado de la República.

“Estos encuentros nos permiten escuchar de primera mano las necesidades de nuestra gente y conocer qué es lo que realmente les preocupa. Desde el Senado vamos a seguir trabajando, llevando propuestas que sean de beneficio para Coahuila y, sobre todo, para nuestras familias”, señaló Elizondo Pérez.

Acompañando al senador estuvo presente Luz Elena Morales Núñez, quien resaltó que en Coahuila se trabaja en territorio y que las voces de las familias permiten conocer las necesidades de la población.

“Gracias por la confianza y por el apoyo que nos han brindado. Estar aquí, escucharles y conocer sus inquietudes nos permite seguir trabajando de la mano con ustedes y buscar soluciones que respondan a lo que nuestra comunidad necesita”, expresó.

Finalmente, el senador destacó que, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguirán trabajando para mantener a Coahuila como uno de los mejores estados para vivir.

Entre los asistentes estuvieron Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; Rocío Ramos Moncada, diputada local del Distrito 13; Marimar Arroyo Peart, síndica del Ayuntamiento y diputada local electa del Distrito 14; Tatiana Villarreal Farías, secretaria privada del Ejecutivo y diputada local suplente electa del Distrito 13; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social en Saltillo, así como integrantes del equipo Mejora. (El Heraldo de Saltillo)