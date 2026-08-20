Será Saltillo sede de la Cumbre Nacional de Mujeres Empresarias ONTOP Leadership 2026 de la AMMJE

La vicepresidenta en Saltillo de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) Adriana Gaona, dio a conocer que los días del 7 al 11 de octubre próximo, la capital de Coahuila será sede de la cumbre ONTOP Leadership 2026, considerada como el evento insignia del liderazgo femenino en México, misma que está dirigida a mujeres emprendedoras, aliadas estratégicas, y líderes tanto nacionales como internacionales.

Indicó que, en este evento, que tendrá lugar en instalaciones de la Ciudad Universitaria de Arteaga, constará de conferencias magistrales a cargo de reconocidos expositores, además de talleres, networking internacional, y una interesante agenda cultural dirigida a todas aquellas mujeres que quieren ir más lejos en sus diferentes proyectos, además de fortalecer relaciones y prepararse para el futuro de los negocios.

“Cada año se lleva a cabo esta cumbre, es el evento más importante de la asociación y en este caso la sede tocó aquí en Saltillo. El año pasado fue en Tijuana y el antepasado fue en Guanajuato. Vienen alrededor de 500 participantes de toda la república mexicana, vamos a tener diferentes eventos, vamos a tener una expo que va a estar sectorizada por áreas, industria, turismo, educación y cultura, entre otras”, dijo la vicepresidenta.

“Tendremos además reconocidos expositores, hay conferencistas, hay panelistas, vienen conferencistas de Canadá, de Argentina, de Portugal, de España vienen representantes de la Cámara de Comercio de Grecia, estará la cónsul de Colombia, estamos en pláticas para confirmar la presencia del alcalde de Austin, porque aparte de conferencias va a haber paneles y talleres y dentro de los paneles hay uno precisamente sobre el tema migratorio, de aranceles y demás”, agregó.

Indicó que las interesadas en tomar parte en este evento, que por primera vez está abierto a todo público, ya que anteriormente estaba dirigida solamente a las socias de AMMJE, podrán obtener mayor información en la página oficial de la cumbre, que es https://www.ontopammjesaltillo.net en donde conocerán los procedimientos para el registro, así como datos sobre los hoteles sede, e información sobre los expositores y panelistas que estarán presentes.

“Es un orgullo para nosotros como AMMJE Saltillo ser la sede en este año de este importante evento, porque hemos presumido a nivel nacional en las diferentes sedes que somos la ciudad más segura del país, que somos una ciudad cien por ciento industrial, y una de las ciudades más competitivas a nivel nacional que aporta un gran porcentaje del Producto Interno Bruto”, expuso.

“El que sea aquí es una oportunidad para aquellas mujeres empresarias de hacer networking, se va a hacer un intercambio de ideas, de modelos de negocio exitosos, tanto de los que se han aplicado en otros lugares como de los que tenemos nosotros aquí y en resumen va a ser una fusión muy importante la que se va a poder llevar a cabo entre la gente que viene tanto de Saltillo como de otros estados y será también una plataforma muy importante para nuestra capital y nuestro estado ante el mundo”, puntualizó Adriana Gaona. (ÁNGEL AGUILAR)