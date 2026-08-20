Presentan la edición 16 del Festival de la Paella 2026

Gobierno de Saltillo se suma a este encuentro que fortalece la oferta gastronómica y turística de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo participó en la presentación de la edición 16 del Festival de la Paella 2026, que se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre y espera reunir a más de 40 equipos amateur y profesionales.

En representación del alcalde Javier Díaz González, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, destacó la importancia de trabajar en equipo con la iniciativa privada y los diferentes sectores para impulsar actividades que fortalezcan la oferta turística y gastronómica de Saltillo.

“Desde el Gobierno Municipal, encabezado por nuestro alcalde Javier Díaz González, seguiremos haciendo equipo para respaldar este tipo de eventos que fortalecen a Saltillo, generan actividad económica y ofrecen espacios para que las familias disfruten de nuestra ciudad”, señaló César Iván Moreno.

Durante la rueda de prensa, realizada en la Universidad La Salle Saltillo, se informó que el Festival de la Paella proyecta una derrama económica de 1.8 millones de pesos.

Asimismo, se dio a conocer que un porcentaje de las ganancias será destinado a becas estudiantiles de la Universidad La Salle y a obras educativas del Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe. Los boletos para el evento ya se encuentran disponibles a través de la plataforma JRTicket.

Como parte del encuentro, Canirac Saltillo entregó además un cheque simbólico por 100 mil pesos a la Universidad La Salle, correspondiente a un donativo obtenido de lo recaudado durante el pasado Festival del Cabrito.

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró su disposición de continuar trabajando de manera coordinada con el sector restaurantero para impulsar eventos que promuevan la ciudad y contribuyan a su desarrollo económico y turístico. (El Heraldo de Saltillo)