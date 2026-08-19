Sigue creciendo cadena de apoyo para el regreso a clases en Ramos Arizpe; Responden a colecta del PRI Municipal

La colecta de útiles escolares impulsada por el Comité Directivo Municipal del PRI en Ramos Arizpe continúa sumando voluntades entre militantes, simpatizantes, funcionarios y ciudadanos, luego de la favorable respuesta a la iniciativa que busca apoyar a las familias ante el próximo regreso a clases.

Hazel Santos Rodríguez, presidente del organismo político, destacó que la convocatoria ha resultado exitosa gracias a las personas que han decidido aportar diferentes materiales escolares, mismos que serán destinados a niñas, niños y jóvenes de familias que requieren respaldo para comenzar el nuevo ciclo escolar.

“Estamos muy contentos porque el llamado que hicimos desde el PRI Ramos Arizpe ha encontrado una respuesta muy positiva. Militantes, simpatizantes y ciudadanos se han acercado para aportar y demostrar que cuando existe voluntad podemos hacer mucho por las familias de nuestro municipio”, expresó Santos Rodríguez.

Entre quienes recientemente se sumaron a la causa fue Jacobo Zertuche Cedillo, director de Fomento Económico del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, quien realizó una aportación de útiles escolares para fortalecer la cantidad de apoyos que posteriormente serán entregados.

“Agradecemos a nuestro amigo y compañero Jacobo Zertuche por sumarse con hechos a esta gran causa y apoyar a nuestras niñas, niños y jóvenes. Cada aportación cuenta y nos permite incrementar la cantidad de familias que podremos beneficiar en este regreso a clases”, señaló el dirigente priista.

Santos Rodríguez reiteró que la convocatoria continúa abierta, por lo que invitó a militantes, simpatizantes y a la sociedad en general a aportar cuadernos, lápices, plumas, colores y otros artículos que puedan ser utilizados por estudiantes durante el próximo ciclo escolar.

“La política que sirve se demuestra con acciones, con compromiso y estando cerca de la gente. Queremos que esta iniciativa siga creciendo, porque detrás de cada útil que recibimos existe la posibilidad de aliviar un poco el gasto que

representa para los padres de familia preparar a sus hijos para volver a las aulas”, agregó. (EDUARDO SERNA).