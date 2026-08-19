Estado, municipio e industria consolidan a la Región Sureste como motor económico de Coahuila

Arranca el Foro Ejecutivo Industrial AIERA 2026

Al participar en la primera edición del Foro Ejecutivo Industrial AIERA 2026, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este tipo de encuentros fortalecen la coordinación que impulsa el desarrollo económico de Ramos Arizpe y de la región sureste de Coahuila

Ante representantes del sector empresarial y acompañado de Luis Olivares, secretario de Economía de Coahuila, el edil destacó que el trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, los municipios de la región y la iniciativa privada permite mantener condiciones favorables para la inversión, generar oportunidades de negocio y consolidar una región industrial competitiva.

“En Ramos Arizpe sabemos que el crecimiento no se construye de manera aislada. Necesitamos trabajar de la mano con nuestro gobernador Manolo Jiménez, con los municipios de toda la región y, por supuesto, con quienes todos los días generan empleo y hacen crecer nuestra industria. Esa coordinación es una de las grandes fortalezas que tenemos en Coahuila”, señaló Gutiérrez Merino.

Organizado por la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), que preside Diego Gándara, el foro fue concebido como un espacio de vinculación estratégica entre industria, gobierno y líderes empresariales de la región sureste.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas participó Luis Olivares, el cual dijo que la hoy en día la unión de esfuerzos ha dado resultados.

“El gobierno y la iniciativa privada estamos trabajando en una misma dirección. Hoy somos un referente industrial y el motor automotriz de México, pero el siguiente paso es diversificar nuestra economía y abrir la puerta a sectores como tecnología y semiconductores”.

Por su parte, Diego Gándara Cavazos, presidente de AIERA indicó que la industria de Ramos Arizpe trabaja en cambios tecnológicos y transformaciones de mercado.

“Hoy el reto es conectar mejor todas las capacidades que ya tenemos, desarrollar proveedores locales, capacitar y certificar talento e impulsar la transferencia tecnológica para que una mayor parte del valor de las inversiones se quede en nuestra región”.

Durante el encuentro, desarrollado en el Hangar FBO ICCS–Mercurio Cargo, participaron empresarios, CEO’S, presidentes, directores generales y financieros, representantes gubernamentales, así como responsables de compras y cadenas de suministro, con el propósito de generar nuevas conexiones, fortalecer relaciones de negocio y analizar el panorama económico que enfrenta actualmente el sector productivo. (Acontecer)