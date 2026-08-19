Feria del Tamal y Pan de Pulque reunirá sabor y tradición en Ramos Fest

Alrededor de 50 mujeres emprendedoras se sumarán a la jornada del viernes 28 de agosto en la Plaza Principal

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino invitó a las familias de Ramos Arizpe y de toda la región Sureste a disfrutar de la Feria del Tamal y del Pan de Pulque, que el próximo viernes 28 de agosto reunirá gastronomía, tradición y emprendimiento local como parte del arranque del Ramos Fest 2026.

A partir de las 17:00 horas, la Plaza de Armas será punto de encuentro para productores y comerciantes que ofrecerán tamales, pan de pulque y otros productos regionales, en una jornada que busca preservar las tradiciones y, al mismo tiempo, generar oportunidades para quienes encuentran en estas actividades una fuente de ingreso.

Además, alrededor de 50 mujeres emprendedoras participarán con la exposición y venta de sus productos, fortaleciendo el componente económico y social de una celebración que permitirá a las familias consumir directamente a productores y pequeños negocios locales.

“Queremos que el Ramos Fest también sea una oportunidad para nuestra gente, para quienes trabajan, producen, cocinan y emprenden todos los días. Vamos a tener un viernes muy familiar, con nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y con muchas mujeres de Ramos Arizpe mostrando lo que saben hacer”, expresó Gutiérrez Merino.

La Feria del Tamal y del Pan de Pulque será una de las primeras actividades del Ramos Fest 2026, celebración que se desarrollará del 28 al 30 de agosto con una programación diseñada para atraer visitantes y generar movimiento económico en distintos sectores del municipio.

Durante la jornada del viernes también se llevará a cabo la tradicional Callejoneada Ramos Arizpe 2026, la coronación de la reina de las fiestas y la presentación musical de Tropicalísimo Apache. (Acontecer)