Hay disposición del Gobierno de Coahuila para instalar centro de adopción canina en el Parque V Carranza; al sur de Saltillo

Asegura regidora Amal Esper

La regidora saltillense del PAN, Amal Esper Serur, dijo que hay disposición por parte del Gobierno de Coahuila para la habilitación de un nuevo centro de adopción canina en instalaciones del parque Venustiano Carranza, que se ubica en la calzada Antonio Narro metros antes del periférico Luis Echeverría Álvarez, al sur de la ciudad.

Recordó que la búsqueda de este nuevo espacio fue parte de los acuerdos que se establecieron en la reunión entre el Gobierno Municipal de Saltillo y asociaciones rescatistas para procurar que los caninos cuenten con espacios en los que reciban un trato digno mientras están en espera de ser adoptados por una familia donde reciban el cariño y la atención que merecen.

Aseguró que se tiene una muy buena coordinación con el Gobierno del Estado, instancia que ha estado apoyando permanentemente en la búsqueda de espacios se puedan utilizar para replicar lo que se ha hecho en el Parque Urdiñola, donde ha sido posible colocar en un hogar a numerosos lomitos.

“La verdad es que nos parece un lugar muy atractivo, tiene un espacio muy amplio, las veces que nos ha tocado ir hemos visto que llegan perritos por sí solos, que sienten que ahí es su hogar, creemos que tiene una muy buena infraestructura para acomodar las jaulas de manera debida, tener el personal necesario para que se hagan cargo de ellos”, dijo la regidora.

“La verdad es que ya hubo pláticas con ellos, están en toda la disposición y por lo que nos corresponde como ayuntamiento también trabajar en coordinación, que es la mejor manera de hacer las cosas, especialmente en el tema de bienestar animal”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)