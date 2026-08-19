Piden destinar ISN a vialidades y alumbrado de parques industriales de Ramos Arizpe

El deterioro de calles y accesos en los parques industriales de Ramos Arizpe requiere una intervención de fondo, por lo que parte de los recursos generados a través del Impuesto Sobre Nómina (ISN) debería canalizarse a proyectos de rehabilitación vial y mejoramiento del alumbrado, así lo consideró Sergio Alain Aguilar Guerra, empresario y expresidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA).

El representante del sector empresarial advirtió que las lluvias de las últimas semanas han evidenciado y agravado las afectaciones en distintos puntos de la zona industrial, con consecuencias para la movilidad cotidiana de miles de trabajadores y unidades de carga.

“Lo que buscamos es que una parte importante de lo que se genera mediante el Impuesto Sobre Nóminas pueda regresar a Ramos Arizpe en obras que realmente necesita la industria, principalmente en vialidades y alumbrado”, expresó.

Aguilar Guerra señaló como puntos prioritarios diversas calles del Parque Industrial PIDECO, el sector de Paso del Águila y el acceso localizado debajo del puente vehicular hacia el Libramiento Oscar Flores Tapia y la calle Industria Metal Mecánica, donde el deterioro del pavimento se combina con una elevada concentración vehicular.

“Tenemos lugares donde cada cierto tiempo se vuelve a parchar y después aparece nuevamente el mismo problema. Creemos que es momento de pensar en soluciones integrales y no solamente en reparaciones temporales”, manifestó.

Aseguró que el sector empresarial estaría dispuesto a enfrentar cierres parciales, desviaciones y modificaciones temporales en las rutas del transporte de personal y de carga, siempre que las obras permitan resolver de manera duradera los problemas existentes.

Aguilar Guerra sostuvo que el crecimiento industrial y vehicular obligará eventualmente a desarrollar vialidades de mayor capacidad, pero consideró que la necesidad inmediata es recuperar adecuadamente la infraestructura existente.

“Contamos con un gran aliado como lo es el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, con una coordinación estrecha ellos tienen conocimiento de los planteamientos realizados por el sector productivo y existe interés por impulsar recursos hacia estas necesidades. Reconocemos siempre su atención en diversos temas y sabemos que existirán acuerdos para sacar esto adelante”, finalizó. (EDUARDO SERNA).