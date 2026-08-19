Preside Manolo la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad

Con voluntad y trabajo coordinado seguimos reforzando la seguridad de Coahuila, señala el gobernador

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, en la que se reiteró el trabajo en equipo que se lleva a cabo entre los tres niveles de gobierno y los tres órdenes del Estado para seguir consolidando a Coahuila como la mejor entidad para vivir.

«En Coahuila mantenemos una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer nuestro blindaje y preservar la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Desde la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad seguimos trabajando en equipo, con diálogo, estrategia y colaboración, para mantener a Coahuila seguro y en orden», señaló el gobernador.

El mandatario estatal destacó la voluntad y coordinación de atender los temas que en este tipo de reunión se tratan, de todas y todos quienes integran esta mesa de coordinación, que es un ejemplo a nivel nacional.

En esta sesión se dieron a conocer los indicadores que ostenta Coahuila en temas como seguridad, migración y Estado de Derecho, entre otros.

Jiménez Salinas agradeció el trabajo coordinado que se tiene con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las fiscalías y las diversas dependencias federales, gracias a lo cual se tiene una respuesta fulminante y contundente ante cualquier hecho que se presenta.

Pidió reforzar las medidas preventivas en la carretera 57, en el tramo conocido como Los Chorros, así como en la carretera Saltillo-Monterrey, para minimizar los accidentes vehiculares en ambas vialidades y afectar a la población y a la economía lo menos posible.

Además, comentó que los operativos conjuntos entre las diversas instancias del orden han sido exitosos, por lo que exhortó a continuar con los mismos y seguir brindando a las y los coahuilenses paz y tranquilidad en todas las regiones.

“La buena coordinación y la voluntad de trabajo en equipo que tenemos en Coahuila entre Gobierno del Estado, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina Armada, fiscalías, así como con la sociedad civil organizada y la iniciativa privada, nos ha permitido mantener excelentes indicadores tanto en seguridad como en otros muchos temas”, señaló.

Exhortó a todas y todos quienes integran esta mesa a mantener la coordinación y el trabajo en conjunto para continuar brindando buenos resultados a las y los coahuilenses e impactar de manera positiva en su calidad de vida. (El Heraldo de Saltillo)