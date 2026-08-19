La Inteligencia Artificial será un instrumento para crear oportunidades, nunca para reemplazar al ser humano

El presidente de la COPARMEX Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, con el apoyo de la IA, define las acciones que los empresarios deben hacer para generar más oportunidades para las personas, y no solo productividad para las empresas

Durante su mensaje de toma de compromiso cómo presidente de COPARMEX Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, llevó a cabo un ejercicio inédito: le preguntó a su propio avatar, creado con inteligencia artificial, que es lo que se deben hacer los empresarios para que la IA les ayude a generar oportunidades para las personas, y no solo productividad para las empresas, y esto fue lo que su avatar le respondió.

“Todos hablan de lo que la inteligencia artificial será capaz de hacer. Yo prefiero hacer otra pregunta: ¿Qué debemos hacer nosotros para que la inteligencia artificial haga mejores empresas y, sobre todo, mejores personas?”, dijo Alfedo López durante su mensaje.

En ese momento en una pantalla apareció su avatar el cual se presentó: “Hola. Soy la versión IA de Alfredo. Existo solo para esta conversación. Mi función es responder con precisión y sin ego. ¿Listo?”

Fue entonces cuando el presidente de COPARMEX le planteó su pregunta: ¿Qué haremos nosotros para que la IA nos ayude a generar oportunidades para las personas, y no solo productividad para las empresas?

La respuesta del avatar fueron tres acciones concretas:

Primero: usa la IA para liberar tiempo. Que tus equipos inviertan menos horas en lo repetitivo y más en lo que requiere empatía, decisión y creatividad.

Segundo: capacita permanentemente. La IA no reemplaza a las personas. Las personas que usan IA reemplazan a quienes no la usan.

Tercero: mide el éxito por vidas transformadas, no por automatizaciones. La métrica correcta es cuántas personas crecieron, no cuántos procesos se automatizaron.

Alfredo, hace 90 años tu organización sembró confianza. Hoy, la confianza en la IA depende de que los líderes la usen con principios. Eso es lo que la gente necesita escuchar, le dijo finalmente el avatar.

“Eso que acaban de ver no es magia. Es herramienta. Y como toda herramienta, su valor no depende de la tecnología. Depende de quién la usa y para qué la usa. Nuestro compromiso hoy es: la IA será un instrumento para crear oportunidades, nunca para reemplazar al ser humano”, dijo Alfredo López.

“El futuro no es de quien tenga la mejor IA. El futuro es de quien tenga la mayor claridad sobre qué tipo de personas, qué tipo de empresas y qué tipo de sociedad quiere construir con ella. Esa decisión… les pertenece a ustedes, dijo dirigiéndose a los invitados, entre los que se encontraba el gobernador Manolo Jiménez y los alcaldes de Saltillo y Ramos Arizpe, Javier Díaz y Tomás Gutiérrez, el dirigente nacional de COPARMEX, así como un numeroso grupo de invitados. (El Heraldo de Saltillo)

DURANTE SU MENSAJE de toma de compromiso cómo presidente de COPARMEX Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, llevó a cabo un ejercicio inédito: le preguntó a su propio avatar, creado con inteligencia artificial, que es lo que se deben hacer los empresarios para que la IA les ayude a generar oportunidades para las personas.