Milagrosa recuperación de Litzy en Saltillo; la dan de alta pese a pronósticos adversos

Fue atacada por Chad N, durante el multihomicidio de su familia

Fuentes del Instituto Mexicano del Seguro Social confirmaron que Litzy, la ex pareja del estadounidense Chad “N” quien se encuentra bajo proceso por el homicidio de tres personas ocurrido a principios de este mes de agosto en Saltillo, será dada de alta en el transcurso de este miércoles de la Clínica 2 de esa institución, donde fue atendida de las graves lesiones que sufrió en ese mismo ataque.

Pese a los pronósticos adversos, luego de varios días de permanecer internada en ese nosocomio, la mujer finalmente regresará a su hogar para reencontrarse con su pequeño hijo y sus demás seres queridos, aunque de manera extraoficial se sabe que tendrá secuelas de por vida a raíz de las graves lesiones que sufrió en el ataque armado, por lo que deberá recibir terapias de rehabilitación y tratamiento especial para adaptarse a su nueva vida.

Cabe mencionar que Litzy no contaba con ningún servicio médico, sin embargo, desde la noche de la tragedia el personal de Trabajo Social del IMSS agilizó las cosas para que la familia pudiera completar la totalidad de los trámites y así pudiera recibir atención en la Clínica 2.

Como se ha informado, el ataque derivó luego de una discusión familiar en un domicilio de la colonia Espinoza Mireles, donde perdieron la vida Ana Laura de León Morín, madre de la sobreviviente, así como también la hermana de esta última, Laura Jaqueline Mora, y Emmanuel Montero, pareja de Ana Laura de León.

Posteriormente, tras cometer el crimen Chad “N” incurrió en la sustracción de su menor hijo, quien afortunadamente resultó a salvo.

Al tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza activó un extenso operativo de búsqueda, en el que colaboraron también otras instituciones de seguridad, lográndose gracias a estos esfuerzos ubicar más tarde a Chad “N” en el municipio de Piedras Negras cuando intentaba cruzar hacia el Estado de Texas.

Posteriormente, el pasado 11 de agosto, el sujeto fue vinculado a proceso dentro de la causa penal 547/ 2026 por los delitos de homicidio calificado y doble feminicidio. (ÁNGEL AGUILAR)