“Activa tu Parque” llega a 20 espacios rehabilitados en Saltillo

Javier Díaz González entrega renovación de ancha de usos múltiples en la colonia Puerto de la Virgen

Con la entrega de la cancha de usos múltiples en la colonia Puerto de la Virgen por parte del alcalde Javier Díaz González, ya son 20 espacios rehabilitados de forma integral a través del programa “Activa tu Parque”, en el que se involucra a la iniciativa privada, en este caso a la Fundación De Acero.

Díaz González agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, de las diferentes empresas que se han sumado a este programa insignia de su administración municipal, así como del Consejo Ciudadano de “Activa tu Parque”.

“En Saltillo hacemos equipo con el gobernador Manolo Jiménez para recuperar y fortalecer los espacios públicos, porque invertir en ellos es apostar por la seguridad, la convivencia y la unión de nuestras familias”, comentó.

El alcalde reiteró que ya son 20 espacios los que se han atendido, con una inversión entre gobierno e iniciativa privada de 46.3 millones de pesos, para beneficiar de manera directa a más de 170 mil personas.

La diputada electa por el Distrito 13, Luz Elena Morales Núñez, subrayó el trabajo que realiza el alcalde Javier Díaz González en Saltillo y, de manera particular, este programa que ha resultado todo un éxito.

“El alcalde Javier Díaz González siempre ha trabajado en equipo para tener mejores resultados y estoy segura de que seguirá trabajando para concretar más proyectos en todos los sectores de Saltillo”, afirmó Morales Núñez.

El director de Infraestructura y Obra Pública del Municipio, Antonio Nerio Maltos, explicó los trabajos que se realizaron para ofrecer un espacio digno para la convivencia y la práctica deportiva, en los que se invirtieron 525 mil pesos.

Describió que se instaló una nueva malla ciclónica en todo el perímetro; se aplicó microcarpeta, sellador asfáltico y pintura sobre la superficie; se colocaron nuevos tableros de básquetbol y porterías; se rehabilitaron bancas; se realizó el diseño y elaboración de un mural de arte urbano, así como limpieza general.

En representación de quienes habitan la colonia Puerto de la Virgen, la señora Esperanza Castillo Zamora agradeció al alcalde Javier Díaz González y a la Fundación De Acero por sumar esfuerzos para mejorar esta cancha de usos múltiples.

“No se imagina la alegría que nos da ver renovada esta cancha, antes estaba un poco abandonada y hoy nos da gusto ver a los muchachos jugando; muchas gracias por cumplirnos”, comentó Castillo Zamora.

En el evento también estuvieron la diputada local Rocío Ramos Moncada; el regidor Eduardo Morelos Jiménez; la regidora Amal Lizette Esper Serur; el representante de Fundación De Acero, Fernando Chávez; el presidente del Consejo Ciudadano de Activa tu Parque, Rodrigo Garza Villarreal; el director del Implan, Alberto Salinas de las Fuentes; demás funcionarios municipales, así como vecinas y vecinos del sector. (El Heraldo de Saltillo)