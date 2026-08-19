AIERA fortalece vínculos empresariales con Foro Económico y Networking en Ramos Arizpe

Con la participación de representantes del sector público, empresarios y directivos de distintas compañías de la Región Sureste de Coahuila, la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) celebró el Foro Económico y Networking, encuentro diseñado para acercar a las empresas, analizar el panorama económico y propiciar nuevas oportunidades de colaboración.

El presídium estuvo encabezado por el secretario de Economía de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; Enrique Garza Naranjo, secretario de Fomento Económico de Saltillo, en representación del alcalde Javier Díaz González; Sofía Delgadillo, directora de Pro Coahuila; y José Luis Chapa Reséndiz, subsecretario de Empleo y Productividad y titular del Servicio Nacional de Empleo, en representación de la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro. También estuvo presente Jacobo Zertuche Cedillo, secretario de Fomento Económico del Ayuntamiento de Ramos Arizpe.

Como anfitrión del encuentro, el presidente de AIERA, Diego Gándara Cavazos, resaltó la respuesta obtenida por la convocatoria, que logró reunir no solamente a socios del organismo empresarial, sino también a representantes de compañías que aún no forman parte de la asociación.

“Queremos que estos espacios permitan que los directivos se conozcan, intercambien experiencias y, sobre todo, encuentren oportunidades para hacer negocios y generar alianzas entre las mismas empresas de nuestra región”, expresó.

La agenda incluyó la participación de Juan Carlos Calderón y René Lankenau, integrantes de White Paper, quienes compartieron con los asistentes información y perspectivas sobre el comportamiento de la economía. El programa contempló una conferencia magistral y posteriormente un panel de discusión en el que se abordaron diferentes escenarios y factores que actualmente inciden en la actividad empresarial.

Gándara Cavazos explicó que uno de los propósitos centrales de AIERA es ampliar la comunicación entre quienes toman decisiones dentro de las industrias instaladas en Ramos Arizpe y el resto de la Región Sureste.

“Tenemos empresas que incluso son vecinas dentro de un mismo parque industrial y muchas veces sus directivos no se conocen. Lo que buscamos es romper esas barreras, acercarlos y que descubran todo lo que pueden hacer trabajando juntos”, señaló.

El dirigente empresarial destacó que establecer relaciones directas puede traducirse en oportunidades para proveedores, intercambio de experiencias, desarrollo de proyectos conjuntos y nuevas sinergias, fortaleciendo así la cadena de valor que opera en una de las zonas industriales más importantes de Coahuila.

“AIERA quiere ser ese punto de encuentro entre las empresas. No se trata únicamente de reunirnos para escuchar una conferencia, sino de aprovechar la presencia de quienes dirigen las compañías para crear conexiones que puedan mantenerse y convertirse posteriormente en proyectos concretos”, agregó Gándara Cavazos.

La jornada cerró con un coctel de networking en el que empresarios, ejecutivos y representantes gubernamentales pudieron intercambiar contactos y dialogar directamente sobre oportunidades de colaboración, con la intención de mantener una mayor vinculación entre el sector productivo y las instituciones encargadas del desarrollo económico y laboral en Coahuila. (EDUARDO SERNA).