Invitan a donar estambre para tejer chales a mujeres con cáncer

La Asociación Nacional de Mujeres Amazonas Asociación Civil puso en marcha el programa «Chal de Amor», mediante el cual empresas y escuelas pueden sumarse con donaciones de estambre para elaborar chales que serán entregados a mujeres que enfrentan el cáncer.

Con el objetivo de brindar un mensaje de esperanza, acompañamiento y solidaridad a mujeres que enfrentan el cáncer, la Asociación Nacional de Mujeres Amazonas A.C. lanzó el programa «Chal de Amor», a través del cual invita a empresas y escuelas de Saltillo a participar mediante la donación de estambre.

La iniciativa busca crear una cadena de solidaridad en la que las aportaciones de la comunidad sean transformadas en chales tejidos que posteriormente serán entregados a mujeres que atraviesan por esta enfermedad, como una muestra de apoyo y acompañamiento durante su proceso.

De acuerdo con la organización, cada donación representa «un abrazo que abriga el cuerpo y el corazón», además de convertirse en fuerza y compañía para mujeres que no están solas.

¿Cómo sumarse?

Para participar, las empresas o instituciones educativas pueden organizar colectas de estambre entre sus colaboradores, maestros, alumnos o clientes. La campaña acepta estambre de cualquier color, material y grosor, por lo que se busca facilitar la participación de quienes deseen contribuir.

La Asociación convocante se encargará de que las madejas recolectadas lleguen a donde más se necesitan, con el propósito de que cada aportación se convierta en una pieza tejida con cariño y solidaridad.

Las personas, empresas y escuelas interesadas en incorporarse a esta campaña pueden comunicarse con Gloria Aguilar, al teléfono 844 280 3696, o con Verónica Moreira, al 844 139 5798. También pueden consultar las actividades de la Asociación Amazonas A.C a través de sus redes sociales. (OMAR SOTO)