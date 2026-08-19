Con proyectos entre estado y municipio, cerraremos a tambor batiente la administración: Javier Díaz

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, calificó como positiva la reunión que sostuvo recientemente con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien dijo, habló sobre diversos proyectos y acciones a realizar entre los gobiernos municipal y estatal para lo que resta de este 2026 y también para 2027, mismos que permitirán cerrar a tambor batiente la presente administración municipal, según manifestó.

Indicó que en esta reunión abordó también con el mandatario el tema del transporte, así como también lo referente a los servicios públicos municipales, y las grandes obras que se están haciendo actualmente en Saltillo, además de dialogar de forma importante sobre la manera de tener “mucha cercanía y mucha presencia en territorio”, además de otros temas que el propio gobernador habrá de anunciar próximamente.

Reiteró que en Saltillo siempre se cuenta con el apoyo y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, a fin de que en conjunto con el trabajo de todas y todos los saltillenses sea posible seguir consolidando a la capital de Coahuila como la mejor ciudad para vivir.

“Nos fue muy bien, estuvimos con el gobernador platicando y viendo varios proyectos, el gobernador va a anunciar próximamente algunas acciones que conjuntamente el gobierno estatal con los gobiernos municipales vamos a emprender tanto para lo que resta del segundo semestre de este 2026 y del 2027, que viene siendo el último año de la administración municipal de los que somos alcaldes actualmente”, dijo el edil.

“Hay temas interesantes para poder primero cerrar con todo el 2026 y poder terminar el último año de la administración prácticamente a tambor batiente, que es como la iniciamos, como la hemos mantenido con mucho contacto en territorio, mucha presencia en obra, mucha presencia en programas, en diferentes actividades en todos los sectores de la ciudad para poder seguir construyendo un mejor Saltillo”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)