Chad “N” podría alcanzar histórica sentencia de 180 años de prisión

El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery, señaló que la acumulación de delitos y agravantes que enfrenta el ciudadano estadounidense Chad “N” podría derivar en una pena de hasta 180 años de prisión, la más alta en la historia de este estado

El ciudadano estadounidense Chad “N”, imputado de multifeminicidio y homicidio ocurrido en la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo, podría alcanzar una sentencia de hasta 180 años de prisión, de acuerdo con el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, quien señaló que esta posibilidad dependerá de los delitos y agravantes que sean acreditados durante el proceso judicial.

El imputado enfrenta cargos relacionados con la muerte de dos mujeres y un hombre el pasado 4 de agosto de este 2026, además del intento de feminicidio de una cuarta víctima, Litzy “N”, su ex pareja que este miércoles será dada de alta del Hospital General de Zona 2 del IMSS tras recuperarse de las graves lesiones que sufrió en ese mismo ataque, y la sustracción de un menor de edad.

“Él está imputado por dos feminicidios, un homicidio y el otro es un intento, si mal no recuerdo, de feminicidio y sustracción de menores”, explicó.

Mery Ayup destacó que en Coahuila ya se han dictado sentencias de larga duración, aunque ninguna alcanzaría, de concretarse, los 180 años que podría recibir el acusado.

“Tenemos sentencias muy fuertes, la sentencia más alta ha sido como de 160 años, 157 años. Las de terrorismo les dimos 138 años de cárcel, 138 por terrorismo, que fueron los que atacaron Villa Unión”, recordó.

Al ser cuestionado sobre si la pena que podría alcanzar Chad “N” sería entonces la sentencia más alta dictada en Coahuila, remarcó que “yo pienso que sí pudiera llegar a ser”.

Señaló que la recuperación de la sobreviviente es prioritaria y que sus declaraciones podrían ser importantes para la Fiscalía General del Estado (FGE) para el desarrollo del proceso penal vigente en contra del citado. (OMAR SOTO)