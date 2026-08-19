Asegura Comisaría casi 900 motos; trabaja en prevención de accidentes

Circulaban motociclistas sin casco o entre carriles; carecían motos de documentos

Mediante operativos de prevención de accidentes, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana suma 883 motocicletas aseguradas en lo que va del año.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que las motos se aseguraron por falta de documentos, luego de detectarse irregularidades en la conducción, como transitar sin casco, sin placas o entre carriles.

“Son operativos cuya finalidad es la prevención de accidentes. Cuando los elementos de la Subdirección de Tránsito marcan el alto, aplican la infracción correspondiente y, si el conductor no cuenta con ningún documento como placa, licencia o tarjeta de circulación, la moto es asegurada y se traslada al corralón”, detalló el comisionado.

Garza Félix comentó que de las 883 motos que han sido aseguradas, un total de 346 han sido liberadas por sus propietarios, es decir, más del 60 por ciento permanece en el corralón.

El año pasado, agregó, la Subdirección de Tránsito aseguró 1,015 motocicletas por las mismas causas.

Dijo que, por indicación del alcalde Javier Díaz González, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana lleva a cabo operativos y campañas de prevención de accidentes.

Cada dos semanas, la Subdirección de Tránsito, con el apoyo de la Federación de Policías y Oficiales Motociclistas, lleva a cabo el taller y charla “Rueda por Tu Vida”, en el Biblioparque Norte, donde se difunde el Reglamento de Tránsito y, de manera práctica, se instruye sobre conducción segura.

En grupos de WhatsApp con estudiantes se difunden semanalmente medidas de prevención; se realizan cruceros temáticos preventivos en las principales vialidades; se hacen visitas a instituciones educativas y se desarrollan performances de accidentes de manera periódica.

Se cuenta, además, con operativos antialcohol y radar para evitar accidentes que pongan en riesgo tanto a los propios conductores como a terceros, concluyó el comisionado. (El Heraldo de Saltillo)