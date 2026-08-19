HISTORIAS DE TERROR

Siguiendo con las historias de los notarios y las travesuras que algunos de ellos han venido realizando al amparo de sus fiats, nos cuentan otra que más bien parece una historia de terror. En este caso, se trata más bien del hijo de una notaria que falleció el año pasado. Dado que estaba enferma, su hijo es el que administraba la notaría, y abusando de la función que su madre le delegó, cometió una serie de irregularidades y omisiones que a la muerte de la fedataria sumaban ya cerca de 20 millones de pesos en impuestos estatales sin pagar y alrededor de 5 millones en honoraios sin devengar, por la operación de compra venta de más de 200 casas de INFONAVIT.

Ese fiat notarial fue cancelado por la Dirección de Notarías de Coahuila debido precisamente a esas irregularidades aún no solventadas, pero en las mismas oficinas dónde se ubicaba la notaría de la fedataria fallecida, ahora funciona otra Notaría Pública, propiedad de un conocido funcionario público, que al estar impedido para ejercerla, delegó su operación con el cargo de notario adjunto al hijo de la difunta. Si trabajando para su mamá desapareció 25 millones, ¿Cuántos habrá desaparecido ahora que trabaja para un tercero?

COMPROMETIDO CON LA GENTE

“Nuestro compromiso hoy es: la IA será un instrumento para crear oportunidades, nunca para reemplazar al ser humano”, dijo ALFREDO LÓPEZ VILLARREAL durante su toma de protesta para su segundo periodo como presidente de la COPARMEX Coahuila-Sureste. Para llegar a esa conclusión, Alfredo se apoyó en un avatar creado con inteligencia artificial, en un interesante ejercicio que seguramente será replicado en un futuro por otros empresarios y funcionarios públicos.

El salón Villá Ferré estuvo completamente lleno de asistentes al evento, y cómo no, si el banquete lo preparó el chef JUAN RAMÓN CÁRDENAS y los vinos que se sirvieron fueron de algunas de las mejores etiquetas que se producen en Coahuila. Un reconocimiento especial se llevó MIGUEL MONROY, tercer director general de la COPARMEX en sus 90 años de existencia, así como su equipo conformado por nueve mujeres: Cecy, Elisa, Paty, Delia, Miriam, Marisol, Cristy, Karina y Adriana que se sacaron un diez con la organización. La presencia del gobernador MANOLO JIMÉNEZ, de los alcaldes de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, así como la del presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, y de José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, habla de la relevancia que tuvo el evento.

VIENEN LOS RELEVOS

Alfredo López presidirá la COPARMEX por un año a partir de la fecha, pero durante el evento en Villa Ferré ya se le vio calentando el brazo a OCTAVIO BENAVIDES NARRO, vicepresidente de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional y director de Asuntos Corporativos y Relaciones Laborales del Grupo Industrial Saltillo, quien todo indica será el que entrará al relevo el próximo año.

En la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) también habrá cambio de estafeta. El periodo de dos años de DIEGO GÁNDARA CAVAZOS está por concluir, y se asegura que el próximo presidente de esa agrupación empresarial será el ramosarizpense PATRICIO GIL RAMOS

Y finalmente, en la Cámara de la Industria Restaurantera de Saltillo, para principios del próximo año se perfila la llegada de PABLO ABUGARADE VILLALOBOS a la presidencia, para suplir a ISIDORO GARCÍA REYES quien llegará al fin de su gestión.

SEDE NACIONAL

Saltillo, o más bien Arteaga, va a ser la sede de la Cumbre de Mujeres Empresariales de todo el país, evento organizado por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa que en Coahuila encabeza BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ. El evento se va a llevar a cabo del 7 al 11 de octubre en el Centro Cultural Universitario de la UAdeC campus Arteaga, según se dio a conocer en la presentación que encabezó en la Ciudad de México la representante del Gobierno de Coahuila en la capital del país, HILDA FLORES ESCALERA. El programa incluye conferencias magistrales, paneles empresariales, talleres especializados, encuentros de negocios y espacios de networking, entre otras actividades, y se anticipa que los hoteles y restaurantes de Saltillo van a recibir a cientos de mujeres emprendedoras provenientes de todo el país, así es que habrá una importante derrama económica.

EXONERADO POR APLICADO

¿Será cierto que a ANDY LÓPEZ BELTRÁN no solamente lo exoneró la Fiscalía General de la República y la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM de cualquiera de los múltiples presuntos delitos que se le atribuyen, sino que además, cómo a los niños en la escuela, le pusieron una estrellita en la frente, le dieron un diploma por su buena conducta y lo dejaron salir temprano al recreo? Lo único que falta es que le consigan una visa nueva, pero esa es otra historia. Lo que si le van a conseguir es una diputación federal en Tabasco, por si acaso se ocupa echar mano del fuero, aunque eso en Estados Unidos no le va a servir de nada.

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