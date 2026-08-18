Exhorta Secretaría de Salud a prevenir el golpe de calor

Ante las altas temperaturas que se registran durante la temporada de calor en la entidad, la Secretaría de Salud exhortó a la población a extremar las medidas de prevención para evitar el golpe de calor y otros padecimientos asociados con la exposición prolongada a temperaturas elevadas.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, señaló que la prevención es fundamental para proteger la salud, particularmente de niñas y niños, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades laborales o deportivas al aire libre

Explicó que el golpe de calor ocurre cuando el organismo pierde la capacidad para regular adecuadamente su temperatura, por lo que es importante evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, mantenerse bien hidratado y utilizar ropa ligera, de colores claros y preferentemente de algodón.

Aguirre Vázquez recomendó también evitar realizar actividad física intensa bajo el sol y procurar permanecer en lugares frescos y ventilados. Asimismo, hizo un llamado a no dejar a personas, especialmente menores de edad, ni mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura al interior puede incrementarse rápidamente.

Entre los signos de alerta se encuentran temperatura corporal elevada, dolor de cabeza, mareo, debilidad, confusión, náuseas, vómito y alteraciones en el estado de conciencia. Ante la presencia de estos síntomas, se debe buscar atención médica de manera inmediata y colocar a la persona afectada en un sitio fresco mientras recibe ayuda.

El secretario de Salud destacó que estas acciones forman parte del enfoque preventivo que impulsa el Gobierno de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha establecido como una prioridad el fortalecimiento de las políticas públicas de salud y la promoción de una cultura de prevención entre las familias coahuilenses.

La Secretaría de Salud reiteró su llamado a la población a mantenerse atenta a las condiciones climáticas, adoptar medidas de autocuidado y atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias, recordando que prevenir es la mejor herramienta para proteger la salud y evitar complicaciones durante la temporada de calor.

Enfatizó que se mantiene la vigilancia epidemiológica en las 8!jurisdicciones sanitarias para atender posibles casos. (El Heraldo de Saltillo)