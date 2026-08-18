Acepta Sheinbaum dejar de nombrar a periodistas

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aceptó que ya no se mencionen nombres de periodistas en presentaciones oficiales, luego de que la exhibición de 54 cuentas por parte de la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, provocó críticas por una posible estigmatización.

Cuestionada sobre si en futuras presentaciones oficiales deben volver a exhibirse esos nombres, Sheinbaum respondió que, si la exposición generó un problema, ya no tendrían que mencionarse.

“Si generó este problema, pues que ya no se digan estos nombres. Lo que sí estoy de acuerdo es que se siga hablando de cómo las redes sociales pagadas, a través de bots, a través de trolls, pueden generar un esquema en contra del Gobierno y generar tendencias de opinión en las redes sociales, que además son falsas”, afirmó.

“Primero, no hubo ninguna lista. No hubo una lista. Se presentaron nombres. Luisa lo que presentó y además está demostrado, lo que demostró es el uso de las plataformas digitales, de las redes sociales, para amplificar, incluso generar noticias falsas a partir de una noticia”, sostuvo.

La semana pasada, la Consejera Jurídica presentó nombres y cuentas de periodistas, medios y comentaristas que, según su explicación, integran una primera capa de una red que origina o legitima contenidos críticos contra el Gobierno federal.

La exposición fue cuestionada por analistas, organizaciones y periodistas, quienes advirtieron que la difusión de los nombres desde una plataforma oficial podía generar ataques y estigmatización.

Este martes, Sheinbaum rechazó que los comunicadores mencionados hayan sido censurados o que la presentación constituyera una “lista de malos periodistas”.

Insistió en que algunas de sus notas son retomadas por cuentas pagadas para amplificar mensajes y construir tendencias de opinión contra el Gobierno.

La presidenta defendió también el derecho de réplica del Gobierno frente a publicaciones que considere incompletas o falsas, y acusó que algunos medios utilizan “medias verdades” como propaganda política.

“No hay censura. Pero sí hay mecanismos en las redes sociales que amplifican noticias falsas para generar opinión o adjetivos para generar opinión”, manifestó. (AGENCIA REFORMA)