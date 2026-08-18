El Barcelona hace oficial el fichaje de Rodri

Barcelona, España.- El Barcelona cerró el fichaje de Rodri, centrocampista procedente del Manchester City, en una operación por un importe base de 60 millones de euros (69 millones de dólares), según confirmaron ambos clubes.

Además, el City podría obtener 16.5 millones de euros adicionales (19 millones de dólares) de la operación si se cumplen en los próximos años una serie de cláusulas adicionales relacionadas con los logros sus en el Barcelona.

Rodri, de 30 años, firmó un contrato de cuatro años con el campeón de España y, según fuentes consultadas por ESPN, rechazó una oferta del Real Madrid para cerrar su fichaje por el Spotify Camp Nou.

El capitán de la selección española, que fue nombrado mejor jugador del torneo tras la victoria de ‘La Roja’ en el Mundial este verano, refuerza un centro del campo en el que ya figuran Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Dani Olmo y Fermín López.

Rodri fue considerado un “fichaje emblemático”, según una fuente, capaz de ayudar al Azulgrana a mejorar de inmediato.

Rodri se formó en el Villarreal y el Atlético de Madrid antes de fichar por el City en 2019.

Desde entonces, ha ganado casi todo lo que se puede ganar en el fútbol, tanto a nivel colectivo como individual.

Además de cuatro títulos de la Premier League y una Liga de Campeones con el City, también ha ganado la Eurocopa y el Mundial con España, siendo nombrado mejor jugador del torneo en ambas competiciones.

El éxito en la Eurocopa le valió el Balón de Oro en 2024, lo que le convirtió en el primer español en ganarlo desde Luis Suárez en 1960. (El Heraldo de Saltillo)